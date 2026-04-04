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4.4.2026 - 10.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

4.4.2026 - 10.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

04.04.26, 00:00
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Ihr MADONNA-Horoskop (4.4.2026 - 10.4.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne... 

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Bestehende Beziehungen könnten vor einer ernsthaften Bewährungsprobe stehen. Gegen vernünftige Grenzen impulsiv zu rebellieren, wäre keine gute Idee.
  • Gesundheit: Steigendes Stimmungsbarometer bis Mittwoch. Trotzdem immer mit der Ruhe und möglichst konzentriert!
  • Beruf: Nicht zu voreilig bis Mittwoch! Am Freitag sollten Sie Konfrontationen unbedingt vermeiden.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Das Interesse an Ihnen nimmt jetzt spürbar zu. Machen Sie nur keinen Druck! Wer sich geduldet, wird dafür ab Donnerstag umso reichlicher entschädigt.
  • Gesundheit: Bis Mittwoch möglichst gelassen bleiben! Für die Schönheitspflege sind Donnerstag und Freitag ideal.
  • Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Für Vorsprachen ebenso wie für Ihre Finanzen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Begegnen Sie Ihrer inneren Unruhe bis Mittwoch mit Verstand und emotionaler Disziplin. Sie werden spätestens ab Donnerstag wieder viel klarer sehen.
  • Gesundheit: Schützen Sie Ihre Atemwege besser vor Erkältungen, speziell bis Mittwoch. Mehr Ruhe für Ihre Nerven!
  • Beruf: Ganz cool bis Mittwoch! Warten Sie mit wichtigen Terminen bis Donnerstag oder Freitag zu!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Sie stärken das Miteinander am besten mit verlässlicher Loyalität, aber ohne zu klammern. Speziell ab Donnerstag kommt es auf die richtige Distanz an.
  • Gesundheit: Sehr erholsames Osterwochenende. Von Montag bis Mittwoch sollten Sie aber Ihr Tempo etwas drosseln.
  • Beruf: Vorsicht! Der Freitag ist sehr konfliktträchtig. Sie sollen sich vorher vernünftig einigen.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Jetzt werden die Karten neu gemischt. Bloß keine Frustreaktionen! Wenn Ihnen eine Beziehung wirklich wichtig ist, ist maximale Zurückhaltung geboten.
  • Gesundheit: Schonen Sie sich am Samstag und Sonntag! Dann kommen Sie ab Montag wieder viel leichter auf Touren.
  • Beruf: Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Realistisch zu kalkulieren hat jetzt Priorität.

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Verwirrende Gefühle? Lassen Sie sich bis Mittwoch nicht wieder verunsichern und bleiben Sie Ihrem Kurs treu! Das wird ab Donnerstag sicher honoriert.
  • Gesundheit: Gönnen Sie sich bis Mittwoch unbedingt mehr Ruhe und widmen Sie sich ab Donnerstag Ihrer Schönheit!
  • Beruf: Dienstag und Mittwoch liegt Streit in der Luft. Legen Sie ihn am Donnerstag vernünftig bei!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Auch wenn Sie noch nicht ganz klar sehen, zeichnet sich schon ab, wo Ihre Präferenzen liegen sollten. Die Stimme der Vernunft ist nicht zu überhören.
  • Gesundheit: Nicht leicht, Ihr inneres Geleichgewicht zu halten. Stärken Sie auf jeden Fall Ihre Abwehrkräfte!
  • Beruf: Wenn Sie sich selbst vernünftige Grenzen setzen, ersparen Sie sich Streit ab Donnerstag.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Stellen Sie Ihrem Gegenüber bloß keine Ultimaten! Dieser Schuss ginge nach hinten los. Verständnis, Empathie, Geduld und Respekt sind die Kriterien.
  • Gesundheit: Physisch und mental sind Sie gut in Form. Tun Sie aber ab Donnerstag mehr für Ihre Attraktivität!
  • Beruf: Bis Mittwoch lassen sich kaum vernünftige Lösungen finden. Gedulden Sie sich daher bis Donnerstag!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Steigen Sie ein bisschen auf die Bremse, mit Ihrem Tempo ist man schnell überfordert, speziell von Montag bis Mittwoch. Langsamkeit schafft Vertrauen.
  • Gesundheit: Schießen Sie von Montag bis Mittwoch nicht wieder übers Ziel! Weniger ist besser für Ihr Befinden.
  • Beruf: Verzichten Sie auf fruchtlose Diskussionen bis Mittwoch! Ab Donnerstag klärt sich alles.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Freuen Sie sich vor allem auf Donnerstag und Freitag, da stehen Sie ganz hoch im Kurs. Es lohnt sich sicher, sich bis dahin in mehr Toleranz zu üben.
  • Gesundheit: Begegnen Sie den unruhigen Tagen bis Mittwoch mit Gelassenheit. Ab Donnerstag sind Sie in Bestform.
  • Beruf: Wichtige Verhandlungen und Entscheidungen am Donnerstag! Ab Freitag drohen neue Konflikte.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Auch wenn es Ihrem vorwitzigen Wesen nicht entspricht, ist der respektvolle Umgang mit Ihrem Gegenüber das Um und Auf. Verzichten Sie auf Eskapaden!
  • Gesundheit: Zu Ostern nur relaxen! In den Tagen danach: Mehr Bewegung und viel frische Luft, aber gut eingepackt!
  • Beruf: Sie täten gut daran, sich nach der Decke zu strecken und finanziell vorsichtig zu bleiben.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Nicht gleich zu viel des Guten! Sie sind bestimmt sicherer aufgehoben, wenn Sie etwas mehr Abstand halten. Respektvolle Distanz ermöglicht mehr Nähe.
  • Gesundheit: Zu Ostern sind Sie stark. Dann sollten Sie sich aber bis Mittwoch schonen und sich mehr Ruhe gönnen.
  • Beruf: Geduldiger! Einigung und vernünftige Ergebnisse lassen sich erst am Donnerstag erzielen. 

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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