4.4.2026 - 10.4.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

Ihr MADONNA-Horoskop (4.4.2026 - 10.4.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Bestehende Beziehungen könnten vor einer ernsthaften Bewährungsprobe stehen. Gegen vernünftige Grenzen impulsiv zu rebellieren, wäre keine gute Idee.
- Gesundheit: Steigendes Stimmungsbarometer bis Mittwoch. Trotzdem immer mit der Ruhe und möglichst konzentriert!
- Beruf: Nicht zu voreilig bis Mittwoch! Am Freitag sollten Sie Konfrontationen unbedingt vermeiden.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Das Interesse an Ihnen nimmt jetzt spürbar zu. Machen Sie nur keinen Druck! Wer sich geduldet, wird dafür ab Donnerstag umso reichlicher entschädigt.
- Gesundheit: Bis Mittwoch möglichst gelassen bleiben! Für die Schönheitspflege sind Donnerstag und Freitag ideal.
- Beruf: Donnerstag und Freitag sind Ihre Erfolgstage. Für Vorsprachen ebenso wie für Ihre Finanzen.
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Begegnen Sie Ihrer inneren Unruhe bis Mittwoch mit Verstand und emotionaler Disziplin. Sie werden spätestens ab Donnerstag wieder viel klarer sehen.
- Gesundheit: Schützen Sie Ihre Atemwege besser vor Erkältungen, speziell bis Mittwoch. Mehr Ruhe für Ihre Nerven!
- Beruf: Ganz cool bis Mittwoch! Warten Sie mit wichtigen Terminen bis Donnerstag oder Freitag zu!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Sie stärken das Miteinander am besten mit verlässlicher Loyalität, aber ohne zu klammern. Speziell ab Donnerstag kommt es auf die richtige Distanz an.
- Gesundheit: Sehr erholsames Osterwochenende. Von Montag bis Mittwoch sollten Sie aber Ihr Tempo etwas drosseln.
- Beruf: Vorsicht! Der Freitag ist sehr konfliktträchtig. Sie sollen sich vorher vernünftig einigen.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Jetzt werden die Karten neu gemischt. Bloß keine Frustreaktionen! Wenn Ihnen eine Beziehung wirklich wichtig ist, ist maximale Zurückhaltung geboten.
- Gesundheit: Schonen Sie sich am Samstag und Sonntag! Dann kommen Sie ab Montag wieder viel leichter auf Touren.
- Beruf: Gehen Sie kein wirtschaftliches Risiko ein! Realistisch zu kalkulieren hat jetzt Priorität.
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Verwirrende Gefühle? Lassen Sie sich bis Mittwoch nicht wieder verunsichern und bleiben Sie Ihrem Kurs treu! Das wird ab Donnerstag sicher honoriert.
- Gesundheit: Gönnen Sie sich bis Mittwoch unbedingt mehr Ruhe und widmen Sie sich ab Donnerstag Ihrer Schönheit!
- Beruf: Dienstag und Mittwoch liegt Streit in der Luft. Legen Sie ihn am Donnerstag vernünftig bei!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Auch wenn Sie noch nicht ganz klar sehen, zeichnet sich schon ab, wo Ihre Präferenzen liegen sollten. Die Stimme der Vernunft ist nicht zu überhören.
- Gesundheit: Nicht leicht, Ihr inneres Geleichgewicht zu halten. Stärken Sie auf jeden Fall Ihre Abwehrkräfte!
- Beruf: Wenn Sie sich selbst vernünftige Grenzen setzen, ersparen Sie sich Streit ab Donnerstag.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Stellen Sie Ihrem Gegenüber bloß keine Ultimaten! Dieser Schuss ginge nach hinten los. Verständnis, Empathie, Geduld und Respekt sind die Kriterien.
- Gesundheit: Physisch und mental sind Sie gut in Form. Tun Sie aber ab Donnerstag mehr für Ihre Attraktivität!
- Beruf: Bis Mittwoch lassen sich kaum vernünftige Lösungen finden. Gedulden Sie sich daher bis Donnerstag!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Steigen Sie ein bisschen auf die Bremse, mit Ihrem Tempo ist man schnell überfordert, speziell von Montag bis Mittwoch. Langsamkeit schafft Vertrauen.
- Gesundheit: Schießen Sie von Montag bis Mittwoch nicht wieder übers Ziel! Weniger ist besser für Ihr Befinden.
- Beruf: Verzichten Sie auf fruchtlose Diskussionen bis Mittwoch! Ab Donnerstag klärt sich alles.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Freuen Sie sich vor allem auf Donnerstag und Freitag, da stehen Sie ganz hoch im Kurs. Es lohnt sich sicher, sich bis dahin in mehr Toleranz zu üben.
- Gesundheit: Begegnen Sie den unruhigen Tagen bis Mittwoch mit Gelassenheit. Ab Donnerstag sind Sie in Bestform.
- Beruf: Wichtige Verhandlungen und Entscheidungen am Donnerstag! Ab Freitag drohen neue Konflikte.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Auch wenn es Ihrem vorwitzigen Wesen nicht entspricht, ist der respektvolle Umgang mit Ihrem Gegenüber das Um und Auf. Verzichten Sie auf Eskapaden!
- Gesundheit: Zu Ostern nur relaxen! In den Tagen danach: Mehr Bewegung und viel frische Luft, aber gut eingepackt!
- Beruf: Sie täten gut daran, sich nach der Decke zu strecken und finanziell vorsichtig zu bleiben.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Nicht gleich zu viel des Guten! Sie sind bestimmt sicherer aufgehoben, wenn Sie etwas mehr Abstand halten. Respektvolle Distanz ermöglicht mehr Nähe.
- Gesundheit: Zu Ostern sind Sie stark. Dann sollten Sie sich aber bis Mittwoch schonen und sich mehr Ruhe gönnen.
- Beruf: Geduldiger! Einigung und vernünftige Ergebnisse lassen sich erst am Donnerstag erzielen.
Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90