Skifahrer (25) kracht gegen Schneelanze - tot

25-Jähriger prallte im Skigebiet Fiss frontal gegen gepolsterte Schneelanze am Pistenrand

Tirol. Bei einem Skiunfall im Skigebiet Fiss in Tirol ist am Samstag ein 25-jähriger Niederländer tödlich verunglückt. Der Mann aus Rotterdam fuhr laut Polizei auf einer rot markierten Piste und prallte aus unbekannter Ursache frontal gegen eine am Pistenrand befindliche gepolsterte Schneelanze. Nachkommende Skifahrer leisteten dem bewusstlos Aufgefundenen Erste Hilfe und versuchten ihn zu reanimieren, doch auch die Bemühungen durch Pistenrettung und Notarzt brachten keinen Erfolg.

Im Tiroler Skigebiet Kitz zog sich am Samstagabend ein 44-jähriger deutscher Skifahrer schwere Verletzungen zu. Der Münchener war gemeinsam mit einem Sportsfreund aus dem Landkreis Starnberg auf einer gesperrten, blau markierten Piste - dem Hahnenkamm - unterwegs. Die beiden hatten jedoch nicht bemerkt, dass sich ein Windenseil einer Pistenraupe unmittelbar über der Schneeoberfläche quer über die gesperrte Piste spannte. Während der Jüngere das Seil überfuhr, fädelte der Ältere mit seinen Ski unter dem Seil ein und stürzte schwer. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C4 in die Uniklinik Innsbruck geflogen.

Auch in Niederösterreich ist bei einem Unfall auf einer Piste am Samstag ein Mann schwer verletzt worden. Zwei Skifahrer - ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten und ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Melk - waren am Vormittag im Skigebiet Hochkar im Gemeindegebiet von Göstling an der Ybbs zusammengestoßen. Während der Jüngere unverletzt blieb, erlitt der 52-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Hubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen.