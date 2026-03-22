40 % der Volksschulkinder erreichen Leseziele nicht: Antrag auf Gegensteuerung

Am Ende der Volksschule sollten alle Kinder mit einem Harry Potter-Buch eine magische Welt erleben können.

OÖ. Kommende Woche wird im Ausschuss für Gesellschaft des Oö. Landtags ein SPÖ-Initiativantrag behandelt, der die Oö. Landesregierung zu konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Lesekompetenz verpflichten soll. Laut dem Bundesergebnisbericht erreichen 40 Prozent der oberösterreichischen Schüler die Bildungsstandards beim Lesen am Ende der 4. Schulstufe nicht oder nur teilweise. Besonders gravierend ist die Situation in Wels und Traun, die im österreichweiten Vergleich mit deutlichem Abstand die letzten Plätze belegen. "Wenn vier von zehn Volksschulkindern in Oberösterreich diese Grundlage nicht mitbekommen, versagen wir als Gesellschaft“, sagt SPÖ-Bildungssprecherin Doris Margreiter.

Die SPÖ fordert zusätzliche Personal- und Weiterbildungsressourcen für Lehrer. Zudem sollen jene Gruppen systematisch identifiziert werden, die besonders von Leseschwäche betroffen sind, um in der Folge maßgeschneiderte Hilfsangebote sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule gezielt entwickeln und einsetzen zu können.