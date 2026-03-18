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ÖSV-Doppelolympiasiegerin vor Abschied
© GEPA

Heim-Weltcup Flachau

ÖSV-Doppelolympiasiegerin vor Abschied

18.03.26, 11:13
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Dort, wo Hermann Maier seine ersten Ski-Schwünge gezogen hat, könnte Österreichs erfolgreichste Snowboarderin am Samstag ihre Weltcup-Karriere beenden. 

Leicht möglich, dass der Slopestyle-Bewerb am Wochenende in Flachauwinkl der letzte Weltcup-Auftritt von Anna Gasser wird. Die bei den Winterspielen in Mailand/Cortina leer ausgegangene Kärntnerin will nach dem Auftritt im Flachauer Absolut-Park in Ruhe entscheiden, ob und in welcher Form ihre Karriere noch weitergehen könnte. Das Weltcupfinale kommende Woche in Silvaplana wird die 34-jährige Doppel-Olympiasiegerin auslassen.

Entscheidung über Zukunft "mit etwas Abstand"

"Ich möchte mich in dieser Woche voll auf das Sportliche konzentrieren und danach in aller Ruhe und mit etwas Abstand über meine Zukunft entscheiden", so Gasser, die vor 13 Jahren ihr Weltcup-Debüt gegeben hatte. In Flachau steht am Freitag die Qualifikation und am Samstag das Finale auf dem Programm.

Davor absolviert Gasser den Spring-Battle-Contest. "Der Absolut-Park ist zusammen mit dem Kreischberg so etwas wie unsere Homebase. Es ist cool, dass das Spring Battle seit dem vergangenen Jahr mit einem Slopestyle-Weltcup kombiniert wird", so Gasser. Mit der 18-jährigen Hanna Karrer ist auch ihre designierte Nachfolgerin mit von der Partie.

Karriere-Highlights: Olympia-Gold 2018 und 2022

Gassers große Karriere mit den Olympia-Goldenen 2018 und 2022, zwei WM-Titeln, 13 Weltcup-Erfolgen sowie fünf Triumphen bei den X-Games neigt sich jedenfalls dem Ende zu. Ein Weitermachen im Wettkampfzirkus inklusive der Heim-WM 2027 im Montafon hatte Österreichs Snowboard-Queen nach den Winterspielen in Livigno als eher unwahrscheinlich bezeichnet.

Videoprojekte mit Boyfriend Clemens Millauer?

Viel eher wird die Millstätterin ihrem Sport wohl in anderer Form erhalten bleiben, etwa für Videoprojekte wie sie derzeit Clemens Millauer in Nordamerika umsetzt. Gassers Lebensgefährte fehlt deshalb in Flachau. Es bleibt jedenfalls spannend im Leben unserer erfolgreichsten Snowboarderin.

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