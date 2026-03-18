Formel 1 zieht plötzlich den Stecker – jetzt fliegt RTL komplett raus!

Die Formel 1 sorgt für ein neues TV-Drama! Eigentlich war alles vorbereitet – doch jetzt steht fest: RTL ist plötzlich außen vor. Hinter den Kulissen eskaliert ein echter Rechte-Krimi.

RTL wollte beim China-GP groß zurück auf die Bildschirme kommen – doch daraus wird nichts. Obwohl der Sender bereits fest eingeplant hatte, das Rennen zu übertragen, wurde der Plan kurzfristig wieder gestrichen.

Sogar organisatorisch war schon alles geregelt: Moderationen, Personal – alles vorbereitet. Doch dann kam die Kehrtwende.

Sky blockt offenbar

Der Grund für den TV-Schock: Die Verhandlungen mit Rechteinhaber Sky sind offenbar gescheitert. Eine Einigung kam nicht zustande – und damit war RTL raus. Besonders bitter: RTL darf in dieser Saison eigentlich nur eine begrenzte Anzahl an Rennen im Free-TV zeigen. Welche das sind, wird ohnehin eng abgestimmt – doch ohne Deal geht gar nichts.

Fans schauen in die Röhre

Für die Zuschauer bedeutet das: Wieder kein Free-TV für dieses Rennen! Die Formel 1 bleibt damit größtenteils hinter der Paywall.

Schon länger ist klar: Sky hat den Großteil der Rechte und zeigt alle Rennen, während RTL nur einzelne Events zeigen darf.

TV-Zoff spitzt sich zu

Der Fall zeigt einmal mehr, wie angespannt die Lage rund um die TV-Rechte ist. Hinter den Kulissen wird hart verhandelt – mit Folgen für Millionen Fans. Und eines ist jetzt klar: Ohne Einigung hat selbst ein Traditionssender wie RTL plötzlich keine Chance mehr.