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Sebastian Ofner
© Getty

Klare Niederlage

Ofner ohne Chance gegen Superstar Sinner

Von
09.05.26, 20:49
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Nichts wurde aus dem Tennis-Wunder für Sebastian Ofner in Rom. Der Österreicher verliert gegen dei Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, in zwei Sätzen mit 6:3, 6:4.

Jannik Sinner ist für Sebastian Ofner zur unüberwindbaren Hürde geworden. Der Steirer hielt gegen den Tennis-Weltranglistenersten in der 2. Runde des Masters-1000-Sandplatzturniers von Rom am Samstag zwar über weite Strecken gut dagegen, musste sich aber nach 1:41 Stunden mit 3:6,4:6 geschlagen geben. Es war das erste Duell von Ofner mit dem Südtiroler auf der ATP-Tour, auf Challenger-Ebene hatte sich Sinner 2019 im Endspiel in St. Ulrich im Grödnertal ebenfalls durchgesetzt.

In beiden Sätzen reichte der Nummer eins der Welt im Foro Italico ein Break. Jenes im ersten Satz fixierte Sinner mit seiner vierten Breakchance zum 3:1, nach 37 Minuten servierte er aus. Im zweiten Satz nahm er Ofner gleich im ersten Game mit seiner zweiten Chance den Aufschlag ab. Österreichs Nummer eins zeigte aber auch dann Kämpferqualitäten, wehrte gleich darauf wieder einen Breakball ab und hielt in der Folge auch in einem Marathon-Game sein Service und stellte auf 3:4 aus seiner Sicht. Aufgrund eines medizinischen Notfalls im Publikum wurde die Partie daraufhin für wenige Minuten unterbrochen.

29. Matchsieg auf Masters-Ebene in Folge

Nach zwei gespielten Games musste wegen eines neuerlichen Notfalls wieder eine mehrminütige Pause eingelegt werden. Sinner ließ sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen, er verwertete gleich seinen ersten Matchball und fixierte nach seinen Turniersiegen in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid seinen 29. Matchsieg auf Masters-Level in Folge. Für den zum Auftakt mit einem Freilos ausgestatteten Sinner war es ein gelungener Einstieg ins Turnier. Ofner hatte in der 1. Runde dem US-Amerikaner Alex Michelsen beim 6:3,6:3 wenig Chancen gelassen. Im Ranking wird der 29-jährige ÖTV-Akteur von Position 82 weg einen leichten Rückfall hinnehmen müssen.

"In einem ersten Turnierspiel ist es immer wichtig, nicht zu verlieren, ich bin glücklich, die nächste Runde erreicht zu haben", sagte Sinner.

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