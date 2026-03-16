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Und Alaba? Vier Comebacks bei Real Madrid
© getty

Vor ManCity-Duell

Und Alaba? Vier Comebacks bei Real Madrid

16.03.26, 11:08
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Am Samstag gab es für Real Madrid ein souveränes 4:1 gegen Elche, trotz einiger Ausfälle, darunter David Alaba. Vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City am Dienstag kehren nun aber vier Kicker in den Kader zurück.

Die Verletztenliste bei den Königlichen ist lang, darunter befinden sich auch Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder eben ÖFB-Kapitän Alaba.

Doch nun können Trainer Alvaro Arbeloa und die Fans aufatmen - zumindest ein wenig. Die Reise nach Manchester im Norden Englands ist angetreten und im Flieger saßen ein paar gewichtige Namen, allen voran Top-Torschütze Mbappe!

Beim 27-Jährigen waren die Hoffnungen auf eine Mitreise groß, nun wurden sie erfüllt. Etwas überraschender ist aber auch ein gebürtiger Engländer mit an Bord. Bellingham konnte bislang nicht mittrainieren, ist aber ebenfalls dabei.

Was ist mit David Alaba?

Und auch die Defensivreihen im Weißen Ballett werden wieder aufgerüstet. Der gesetzte Linksverteidiger Alvaro Carreras verpasste die letzten zwei Spiele - darunter das Hinspiel - weil er an der Wade laborierte, nun hat auch er grünes Licht.

Und ja, auch beim Österreicher gibt es eine frohe Botschaft, denn der 33-Jährige machte den Weg über den kleinen Teich ebenfalls mit. Allerdings ist bei allen vier Rückkehrern Vorsicht geboten, denn nur weil sie mit im Kader sind, verspricht das noch keine Einsatzminute. Das Abschlusstraining am Montagabend könnte zeigen, wer fit genug ist.

Alaba_Mbappe
© X

Es wäre zudem nicht Reals Saison, wenn auf die vier Comebacks nicht fünf Ausfälle kommen würden. Ferlan Mendy verletzte sich bereits in der Königsklasse, Raul Asencio erst am Wochenende - plus die Langzeitverletzten Ceballos, Militao und Rodrygo.

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