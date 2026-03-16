Prügel-Skandal: Ex-DFB-Star boxte Gegenspieler

Lukas Podolski spielt noch immer in der polnischen Ekstraklasa. Doch der 40-Jährige sorgt derzeit auf dem Platz weniger durch sein fußballerisches Können für Furore.

Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, spielt aktuell für Górnik Zabrze in der polnischen Ekstraklasa. Gegen Rakow Czestochowa brannten dem ehemaligen DFB-Star die Sicherungen durch.

Der 40-Jährige wurde in der 90. Minute eingewechselt. Kurz danach wurde er von Rakow-Spieler Michael Ameyaw (26) schmerzhaft im Gesicht getroffen. Nach nur wenigen Sekunden kamen sich die beiden erneut in die Quere. Ameyaw lief an Podolski vorbei. Dabei berührte er mit der rechten Hand die Brust des Deutschen.

Prügel-Attacke auf Gegenspieler

Bei Podolski brannten die Sicherungen komplett durch. Er boxte seinen Gegenspieler direkt in den Bauch. Dem Schiedsrichter Pawel Raczkowski (42) blieb nichts anderes übrig, als dem 40-Jährigen die Rote Karte zu zeigen. Der Weltmeister von 2014 verließ frustriert den Platz.

Für den Stürmer war dies der dritte Platzverweis seiner Karriere. Bisher musste er jeweils einmal für den 1. FC Köln (10. März 2012 beim 1:0 gegen Hertha BSC) und den japanischen Erstligisten Vissel Kobe (1. September 2018 beim 1:3 bei Hokkaido Consadole Sapporo) den Platz mit Rot verlassen.

Spannender Meisterkampf

Der Ex-DFB-Star spielt seit 2021 für den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze. Bisher konnte er in 112 Ligaspielen 23 Tore erzielen. Am Ende der Saison läuft sein Vertrag aus. Ob er diesen verlängern wird, bleibt offen. In der aktuellen Spielzeit war die Köln-Legende sportlich kaum relevant. In der laufenden Saison kam er auf 13 Einsätze, die meisten davon waren kurz.

Górnik Zabrze befindet sich derzeit mitten in einem spannenden Meisterkampf. Zwischen dem Tabellenersten Zagłębie Lubin (41 Punkte) und dem Tabellenvorletzten Widzew Łódź (28 Punkte) liegen 13 Punkte Unterschied. Górnik befindet sich neun Spiele vor Schluss auf Tabellenrang vier mit 38 Punkten.