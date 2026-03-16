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© instagram/lindseyvonn

Nach Horror-Sturz

Lindsey Vonn: "Vielleicht fahre ich wieder Rennen"

16.03.26, 09:42
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US-Skistar Lindsey Vonn will noch keine Entscheidung über ein mögliches Comeback nach ihrem Unfall bei den Olympischen Spielen treffen.  

Sie sei "noch nicht bereit", um über ihre Zukunft im Skisport zu sprechen, schrieb die 41-Jährige auf X. "Mein Fokus lag ganz auf meiner Genesung und darauf, wieder in meinen normalen Alltag zurückzufinden." Sie bat auch, dass man aufhören solle, ihr "vorzuschreiben, was ich tun oder lassen soll".

Neues Comeback?

Sie führe "ein fantastisches Leben abseits des Skifahrens" und wolle selbst über ihre Zukunft entscheiden. "Vielleicht bedeutet das, wieder Rennen zu fahren, vielleicht auch nicht. Die Zeit wird es zeigen", meinte sie. Vonn nährte zuletzt Hoffnungen auf eine Rückkehr auf die Skipiste, als sie nur 25 Tage nach ihrem Horrorsturz bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo ein Video auf Instagram postete, das sie beim Trainieren ihrer Oberschenkel, der Schultern, des Bauchs sowie Rückens und der Arme zeigt. Zwischendurch wurde Vonns schwer verletztes linkes Bein behandelt.

Bei ihrem Sturz hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Nach ihrem Klinikaufenthalt in Italien war Vonn mit dem Krankenwagen zum Flughafen gebracht und in die USA geflogen worden. "Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind", erklärte sie jüngst. Anschließend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.

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