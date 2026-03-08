Alles zu oe24VIP
Lugner City Trophy: Fetzerei im Einkaufstempel
Wrestling-Spektakel

Lugner City Trophy: Fetzerei im Einkaufstempel

08.03.26, 16:00
Am Samstag wurde die Lugner City erneut zur pulsierenden Wrestling-Arena! 

Am 7. März verwandelte die European Wrestling Association (EWA) die Wiener Lugner City in einen Hexenkessel. Vor restlos ausverkauftem Haus gaben sich internationale Athleten in die "Goschn".  

Lokalmatador Martn Pain ließ nichts anbrennen: Der Wiener Europameister fertigte den Briten Bullit ab und behielt seinen Gürtel. Schock-Moment dagegen beim Tag-Team-Gold: Das Duo „Visegrád“ (Ricky Sky, David Oliwa) musste sich geschlagen geben! Barbarossa und Curtis Black ("Tribe of Wrath") krallten sich die Titel in einem spektakulären Schlagabtausch.

Lugner City Trophy: Fetzerei im Einkaufstempel
Im großen Finale um die begehrte Lugner-City-Trophy kochte die Stimmung über. Am Ende jubelte der Italiener Fabio Ferrari. Er stach in einem Triple-Threat-Match den Ottakringer Mirko „Yugo“ Panic und den Briten Iestyn Rees aus. Das prestigeträchtige "Häferl" geht dieses Jahr nach Bella Italia! Leo und Jacqueline Lugner überreichen Fabio Ferrari die Lugner-City-Trophy.

