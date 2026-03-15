Gerda Rogers und Martina Reuter rocken Laufsteg im Auhof Center

Das Auhof Center feiert 30 Jahre als "Beste im Westen". Zum großen Jubiläum rund um Expertin Martina Reuter verwandelte sich das Wiener Shopping-Paradies in einen Catwalk. Neben Angeboten sorgten prominente Stargäste für echtes Runway-Feeling und jede Menge Gesprächsstoff beim Publikum.

Im Auhof Center drehte sich bei der großen Feier zum runden Jubiläum alles um Mode und Emotionen. Die "Besten im Westen" lockten mit Aktionen und einer Show voller Stargäste das Publikum an.

Sammy Askar © Auhof Center/David Groschl

Neben Modeexpertin Martina Reuter und ihren Profi-Models standen auch modeaffine Kundinnen auf dem Laufsteg. Präsentiert wurden Styles, die einfach gute Laune machen sollen: zarte Pastellfarben, florale Prints, leichte Stoffe und feminine Schnitte. Laut Reuter ist die gezeigte Mode besonders tragbar, von eleganten Ballerinas bis hin zu coolen Cowboyboots. "Für mich ist Mode immer Ausdruck von Persönlichkeit und genau das feiern wir gemeinsam auf der Bühne", so die Expertin.

Gerda Rogers am Laufsteg © Auhof Center/David Groschl

Liebe auf dem Laufsteg

Für eine echte Überraschung sorgte Starastrologin Gerda Rogers. Sie versuchte sich ebenfalls als Model und eroberte mit ihrer natürlichen Art die Herzen der Zuschauer. Kontrastiert wurde die glamouröse Modewelt durch den Auftritt von Nachwuchsrapper Samiko. Er war nicht nur als Model zu sehen, sondern verarbeitete live auf der Bühne seine tragische Lebensgeschichte als Überlebender eines Attentats an einer Grazer Schule in seinen Songtexten.

Emotionale Momente auf Bühne

Vladi Pavlic, Martina Reuter & Peter Schaider © Auhof Center/David Groschl

Eigentümer KR Peter Schaider blickte stolz auf die vergangenen drei Jahrzehnte zurück. Das Center sei seit 30 Jahren ein Ort der Begegnung. Es erfülle ihn mit Stolz, das Jubiläum mit so viel Lebensfreude und einer persönlichen Note feiern zu können. Als besonderes Goodie für die treuen Kunden gab es nach der Show ein "Private Shopping"-Erlebnis mit Martina Reuter und Gerda Rogers zu gewinnen.