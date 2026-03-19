Wiens größtes Renaturierungsprojekt nimmt Fahrt auf

Der Startschuss für das größte Renaturierungsprojekt in der Bundeshauptstadt ist gefallen. Jetzt ist der frühere Bahnhof Breitenlee offiziell das Projektgebiet des EU-geförderten Projektes "LIFE VienNATURA".

In Wien beginnt mit heutigem Donnerstag das bislang größte Renaturierungsprojekt der Stadt. Am früheren Verschiebebahnhof Breitenlee im 22. Bezirk laufen bereits die ersten Arbeiten. Im Rahmen des EU-geförderten Projekts "LIFE VienNATURA" wird das über 90 Hektar große Areal Schritt für Schritt in einen wertvollen Naturraum verwandelt. Im Fokus stehen Entsiegelung, die Pflege von Wiesenflächen sowie die Bekämpfung invasiver Pflanzen. Ziel ist es, seltene Lebensräume wie Trockenrasen wiederherzustellen und die Artenvielfalt in einem hohen Maß zu steigern.

© Stadt Wien/Martin Votava

Koordiniert wird das Projekt von der Stadt Wien Umweltschutz – die wichtigsten Projektpartner sind die Stadt Wien - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb, die 48er sowie das Naturhistorische Museum, Birdlife Österreich und ICLEI Europe. Zwei Drittel der Kosten trägt die EU. Die Umsetzung ist bis 2032 geplant.

© Stadt Wien/Martin Votava

"Mit diesem LIFE-Projekt starten wir in Wiens bisher größtes Renaturierungsprojekt, das ist ein großer Schritt in Richtung EU-Wiederherstellungsverordnung!“ so der Stadtrat. Die Wiener Stadtpolitik hat schon oft Entscheidungen mit Weitblick getroffen, die sich bewährt haben: Dazu wollen wir nun mit diesem weiteren zukunftsweisenden Projekt beitragen", erklärt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Naturraum mit Mehrwert für alle

Im Rahmen des Vorzeigeprojekts werden umfangreiche Maßnahmen gesetzt, um die Biodiversität in der Stadt zu fördern, wertvolle Lebensräume zu erhalten und den Wienern auch in den kommenden Jahrzehnten ein wertvolles Stück Natur als Erholungsraum zu sichern. Als Frischluftschneise sorgt das Areal für Kühlung und bessere Durchlüftung im schnell wachsenden Bezirk Donaustadt.

Neos Wien Umweltsprecherin Angelika Pipal-Leixner betont: "Als Wiener Aufschwungskoalition setzen wir beim Umweltschutz einen wichtigen Schwerpunkt auf Artenschutz und Biodiversität in der Stadt. Mit dem neuen Naturschutzgebiet in Breitenlee sichern wir Lebensräume für geschützte Tier- und Pflanzenarten ab und optimieren sie, indem wir den natürlichen Ursprungszustand wiederherstellen. Davon profitieren schließlich auch wir Menschen, denn eine gesunde Natur und ein gesundes Makro- und Mikroklima sind für uns lebensnotwendig. Besonders erfreulich ist, dass wir als Stadt Wien hier direkt von der EU-Renaturierungsverordnung profitieren, da wir einen großen Teil der Kosten aus EU-Mitteln refundiert bekommen."

Das insgesamt über 90 Hektar große Areal wurde bereits im November 2025 von der Wiener Landesregierung als das 6. Natura2000-Gebiet in der Bundeshauptstadt abgesichert und genießt damit hohen europäischen Schutzstatus. Inzwischen wurden bereits erste Teilflächen entsiegelt und von Neophyten befallene Flächen sukzessive befreit.