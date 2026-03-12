Zum 100. Geburtstag: Erstmals exklusiver Zutritt zum Privat-Apartment von Queen Elizabeth

Ein echtes Highlight für alle Royal-Fans und Interior-Begeisterten: Zu Ehren des 100. Geburtstags von Königin Elizabeth II. öffnet der Palace of Holyroodhouse erstmals die Türen zu ihren ganz privaten Gemächern.

Ab dem 21. Mai haben Besucher die seltene Chance, die Räume im Ostflügel zu erkunden, die bisher der Öffentlichkeit verborgen blieben. Der Palace of Holyroodhouse in Edinburgh ist die offizielle schottische Residenz der britischen Königsfamilie. Die nun zugängliche Dreizimmer-Suite, bestehend aus Frühstücksraum, Ankleidezimmer und Wohnzimmer, bietet einen intimen Einblick in das Leben der verstorbenen Monarchin abseits der großen Staatsakte.

© Getty Images

Was Besucher:innen im Apartment erwartet

Im Breakfast Room speiste das Königspaar während seiner Aufenthalte in Edinburgh ganz privat. Das optische Highlight sind die beeindruckenden Wandteppiche aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die pastoralen Jagd- und Waldszenen stammen von dem flämischen Kunsthandwerker Jacob Wauters und wurden bereits in den 1920er Jahren auf Wunsch von George V. und Königin Mary angebracht. Sie verleihen dem Raum eine warme, historische Atmosphäre, die perfekt zum royalen Frühstück passt.

Einblicke in das königliche Ankleidezimmer

Hier wird die Modegeschichte der Queen lebendig. Besucher:innen können drei Original-Outfits aus nächster Nähe bewundern, die die Königin bei bedeutenden Anlässen in Edinburgh trug. Darunter befindet sich der elegante Tweedmantel von Karl Ludwig van Rehse sowie das zarte Kreppkleid, in dem sie 2017 bei der legendären Gartenparty für 8.000 Gäste glänzte. Es ist eine einmalige Gelegenheit, die Handwerkskunst hinter der Garderobe der Queen zu bestaunen.

© Getty Images

Wohnkomfort und Leidenschaften im Wohnzimmer

Im Wohnzimmer der Suite verschmelzen Pflicht und Privatvergnügen. Besucher:innen sehen den Schreibtisch, an dem die Queen ihre Regierungsunterlagen aus den berühmten roten Aktenkoffern sichtete. Ein überraschend modernes Detail: Ein flacher Fernseher, mit dem sie sich über ihre geliebten Pferderennen auf dem Laufenden hielt.

© Getty Images

Besonders spannend ist die Kunst an den Wänden: Diese spiegelt weniger den Geschmack der Queen, sondern vielmehr die Leidenschaft von Prinz Philip für zeitgenössische schottische Malerei wider. Zu sehen sind unter anderem „Flowers, Cornfield, Pale Sun“ von Josh Houston und „The Heart of Perthshire“ von David Young Cameron, ein spannender Kontrast zum sonst traditionellen Interior.

So sichern Sie sich Ihr Ticket

Die exklusiven Führungen finden in kleinen Gruppen mit maximal 25 Personen statt und werden als Zusatz zur regulären Palastbesichtigung angeboten. Da die Verfügbarkeit auf nur 100 Tage begrenzt ist, heißt es schnell sein: Der allgemeine Verkauf startet am Donnerstag, den 12. März. Die Tickets kosten etwa 71 £ (ca. 85 €) bzw. 75 £ (ca. 90 €) am Tag der Führung direkt vor Ort.

Ein absolutes Must-see für den nächsten Trip nach Edinburgh!