Ärztekammer fordert Ausbildungsplatz für jeden Humanmedizin-Absolventen in OÖ

Nicht alle Medizin-Absolventen finden laut Ärztekammer aktuell in Oberösterreich unmittelbar nach ihrem Studium einen Ausbildungsplatz.

OÖ. Nach dem Studium der Humanmedizin müssen Jungmediziner eine neunmonatige „Basisausbildung“ absolvieren. Diese ist im Gegensatz zu Nachbarländern verpflichtend. Das Problem aber: In Oberösterreich sind in den Krankenhäusern laut Ärztekammer dafür zu wenige Plätze vorhanden. Zur Einordnung: Knapp 300 Personen schließen jährlich ihr Humanmedizin-Studium an der JKU Linz ab, es stehen aber nur knapp 230 Ausbildungsplätze im Bundesland zur Verfügung. „Die Krankenhaus-Träger müssen diese Posten dringend freigeben“, fordert Sebastian Graf, Kurienobmann der angestellten Ärzte in der OÖ-Ärztekammer. Sie tun es aber nicht. „Das ist zu kurzsichtig gedacht und ein Schuss ins eigene Knie“, so Graf. Ein größeres Angebot an Ausbildungs-Plätzen würde mit einem Schlag viele Probleme lösen: „Die jungen Kolleginnen und Kollegen hätten einen Job, der Flaschenhals wird gelockert, die Versorgung gestärkt und die jungen motivierten Menschen würden nicht aus Oberösterreich vertrieben und hier dem Gesundheitssystem verloren gehen.“

Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser: „Es liegt allein in der Kompetenz der Träger, genug Plätze für die Basisausbildung zu schaffen. Jedes Haus kann so viele Basisärztinnen und -ärzte aufnehmen wie es will und es gibt keine strukturellen Voraussetzungen.“ Meist scheitert es aber am Willen und am Personalbudget.