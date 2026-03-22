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Stefan Leonhartsberger
© Leonhartsberger

Österreich-Premiere

Stefan Leonhardsberger verursacht Herzklopfen im Posthof

22.03.26, 11:52 | Aktualisiert: 22.03.26, 14:09
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Es gibt noch Stehplatzkarten für den Premierenabend. 

Linz. Wie überlebt man Sperrmüll-Dates mit der Ehefrau, spontanen Kontrollbesuch vom Jugendamt und einen Nachbarn, der besser nagelt als man selbst? Im taufrischen Programm erzählt Stefan Leonhardsberger bei seiner Österreich-Premiere am Dienstag, 24. März im Linzer Posthof von der täglichen Herausforderung, als Partner, Heimwerker und Familienoberhaupt zu bestehen. Zwischen Meniskus-OPs, Grillabenden mit Profi-Besserwissern und heimlichen Haschkeksen fragt er sich: Bin ich mit 40 noch cool oder schon wie mein eigener Vater?

Nach musikalischen Erfolgsproduktionen wie "Da Billi Jean is ned mei Bua" und dem Kabarett-Thriller "Rauhnacht" begeisterte er zuletzt mit seinem ersten Comedy-Solo "Ja" über seinen Alltag als Familienvater mehr als 25.000 Zuschauer. Es gibt noch Stehplatzkarten für den Premierenabend. Weiter Posthof-Termine: 22. und 23.April und 21. November.

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