Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
356.000 Euro sichergestellt.
© BAZG

Geldwäscheverdacht

Zoll griff Passagier mit 356.000 Euro auf

18.05.26, 12:25
Teilen

Der Schweizer konnte bei einer Kontrolle in einem Zug von Salzburg nach Zürich keine Angaben zur Herkunft des Geldes machen: Ermittlungen wegen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung.

Schweizer Zollbeamte haben bei einem Bahnpassagier im Zug von Salzburg nach Zürich bei einer Kontrolle am Grenzübergang bei Buchs (Kanton St. Gallen) rund 356.000 Euro Bargeld gefunden. Weil der 50-Jährige keine Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnte, ermittelt nun die Kantonspolizei St. Gallen, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Montag mit.

Rucksack voller Geld unter Sitzreihe versteckt

Bei der Kontrolle am 26. April hatte der 50-jährige Bahnreisende die Frage nach mitgeführten Waren oder Bargeld zunächst verneint. Er gab an, ohne Gepäck zu reisen. Die Zollmitarbeitenden fanden jedoch einen Rucksack unter der Sitzreihe des Mannes, woraufhin dieser eingestand, dass dieser ihm gehöre. Darin fanden die BAZG-Mitarbeitenden fünf verschlossene Kuverts und eine Geldbörse mit insgesamt 356.000 Euro. Der Mann gab an, dass das Geld nicht ihm gehöre und er lediglich der Bote sei. Aufgrund vorgelegter Dokumente und Aussagen bestehe der Verdacht, dass das Geld in Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stehen könnte, so die Schweizer Behörden. Es wurde sichergestellt.

Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung

Bargeld, Fremdwährungen und Wertpapiere dürfen grundsätzlich in unbeschränkter Menge und ohne Anmeldung in die Schweiz eingeführt werden. Barmittel ab einem Wert von 10.000 Schweizer Franken (10.936,13 Euro) müssen bei einer Kontrolle auf Verlangen allerdings deklariert werden; konkret muss man Auskunft zur Person, zum Eigentümer und Empfänger sowie zur Herkunft und Verwendung des Geldes geben. Bei Verdacht auf Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung kann das Bargeld vorläufig sichergestellt und der Polizei übergeben werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen