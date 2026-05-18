17 Kilo Cannabis in Koffer auf Flughafen entdeckt

Die Polizei konnte einem Drogenkurier (32) aus Kanada das Handwerk legen.

NÖ/Wien. Auf dem Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) sind bei Kontrollen rund 17 Kilogramm Cannabiskraut in einem Gepäckstück entdeckt worden. Es hatte sich laut Polizeiangaben vom Montag an Bord eines Fluges aus Bangkok befunden und hätte nach Larnaka in Zypern weitertransportiert werden sollen.

Eingecheckt war das Gepäckstück auf einen 32-jährigen Mann aus Kanada. Der Drogenkurier wurde vor dem Weiterflug am Samstag festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.