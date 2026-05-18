Großer Promi-Ansturm bei der Eröffnung der Bestattung Altbart in Döbling

Ein feierlicher Abend im Zeichen des Abschieds, der Familie und auch des herrlichsten Swings. Das traditionsreiche Familienunternehmen Altbart hat seinen mittlerweile achten Standort in Wien eröffnet. In der Hartäckerstraße im 19. Bezirk wurde die neue Filiale gebührend eingeweiht.

Zahlreiche Gäste aus der heimischen Politik, der Wirtschaft und dem engsten persönlichen Umfeld strömten nach Döbling, um bei diesem großen Schritt dabei zu sein. Unter den Gratulanten sah man unter anderem Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) sowie den Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) nebst FPÖ-Parteiobmann Dominik Nepp und weiteren politischen Vertretern. Auch rührige Unternehmer aus dem 19. Bezirk, ganz Österreich und Deutschland sowie treue Kunden, Freunde und Nachbarn zählten zu den Anwesenden.

Arthur Altbart, Margarete Kriz-Zwittkovits (Vizepräs. Wirtschaftskammer Wien), Heini Altbart, Malvine Altbart, Walter Rosenkranz, Anja Altbart, Daniel Resch (Bezirksvorsteher) und Harald Emberger (Bezirksmanager 1180 & 1190 Wien). © Bestattung Altbart

Neben ausgezeichneter Kulinarik und anregenden Gesprächen bot die Eröffnung einen echten emotionalen Höhepunkt. Umgeben von Särgen lud Heini Altbart nämlich zu einem außergewöhnlichen Jazzkonzert. Gemeinsam mit den beteiligten Musikern, darunter die deutsche Swing-Legende Max Greger Junior, präsentierte er ein eindrucksvolles Programm. Die Darbietung fand schließlich in einem markanten Drum-Solo ihren absoluten Höhepunkt.

Jazz Legende Max Greger & Heini Altbart. © Bestattung Altbart

Heini Altbart swingend am Schlagzeug. © Bestattung Altbart

Der Mensch im Mittelpunkt des Abschieds

Hinter dem Erfolg des Instituts steht eine tief verwurzelte Haltung, die nun auch in Döbling spürbar wird. Vor rund 20 Jahren schlug der Betrieb als eines der ersten privaten Institute in Wien diesen Weg ein. Mittlerweile ist das Unternehmen zum größten familiengeführten Bestattungsunternehmen in ganz Österreich herangewachsen. Über 1.000 Familien schenken den Bestattern jährlich ihr Vertrauen in den schwersten Stunden des Lebens.

Anja, Heini, Dominik Nepp und Arthur. © Bestattung Altbart

Die Familie Altbart beschreibt diese tiefe Verbundenheit mit den Worten "Wir verstehen uns nicht nur als Unternehmen, sondern als Familie mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Nähe spüren auch unsere Kundinnen und Kunden, oft ist genau das in schwierigen Momenten eine echte Unterstützung." Niemand komme schließlich freiwillig hierher. Umso wichtiger sei es dem gesamten Team, die Menschen so zu begleiten, dass sie die Räumlichkeiten vielleicht zumindest mit einem kleinen Gefühl der Erleichterung verlassen können.

Unter den Gästen war auch die ehemalige Innere Stadt Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel. © Bestattung Altbart

Würdevolles Willkommen in Döbling

Der persönliche Anspruch des Familienbetriebs endet aber keineswegs bei der reinen Beratung. Von stilvollen Fahrzeugen bis hin zur individuellen musikalischen Begleitung wird jede Verabschiedung würdevoll, maßgeschneidert und absolut stimmig gestaltet.

200 Gäste kamen zur Eröffnung. © Bestattung Altbart

Die Familie Altbart verdeutlicht diesen hohen Anspruch mit dem Satz "Wenn wir es schaffen, dass Angehörige am Ende sagen können, so hätte er oder sie es sich gewünscht, dann haben wir unser Ziel erreicht." Mit dieser gelebten Philosophie war die Eröffnungsfeier nicht nur ein erfolgreicher Startschuss für den neuen Standort, sondern auch ein sehr herzliches Willkommen im Bezirk. Es war ein Abend, der allen Beteiligten gewiss noch lange in schöner Erinnerung bleiben wird.