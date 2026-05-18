Wachau als Weltbühne: Start für Europa Forum Wachau

Van der Bellen, Kanzler Stocker, Ex-NATO-Chef und Ungarns neuer Premier: Das Who's who der Weltpolitik trifft sich in Göttweig!

Ab heute wird die Wachau zur Weltbühne! Das 30. Europa-Forum Wachau rund um Krems und Stift Göttweig startet – und im Jubiläumsjahr wird geklotzt, nicht gekleckert: Mehr als 130 Sprecherinnen und Sprecher, Ministerinnen und Minister aus aller Welt und brisante Debatten über Europas Zukunft!

Von Juncker bis Magyar – eine Geschichte der Superlative

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Alles begann im Juni 1995 – damals war Jean-Claude Juncker, der spätere EU-Kommissionspräsident, der erste Ehrengast. Seitdem hat das Forum Geschichte geschrieben: Mehr als 30 Staats- und Regierungschefs, über 50 Außenminister und 13.000 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Diplomatie waren bisher dabei. 2013 gab's sogar den historischen Handschlag zwischen Serbien und dem Kosovo – direkt in Göttweig!

Die entscheidende Frage: Kann Europa noch neutral bleiben?

Ex-NATO-Chef Anders Fogh Rasmussen macht's am Freitag spannend – und seine Botschaft ist eine Bombe: "In einem existenziellen Kampf zwischen Demokratie und Autokratie ist es nicht möglich, neutral zu bleiben!" Gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Stocker diskutiert er Österreichs Position in einer fragilen Weltordnung. Österreichs Neutralität auf dem Prüfstand – live in Göttweig!

Ungarns Sensations-Auftritt!

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Der neue ungarische Premier Peter Magyar hält am Donnerstag eine Rede an Europa – und verspricht die Rückkehr Ungarns in die europäische Gemeinschaft! Wie soll Europa mit Russland umgehen? Magyar liefert Antworten!

Das passiert die ganze Woche

Montag: Eröffnung in Grafenegg mit Bundespräsident Van der Bellen und LH Mikl-Leitner – Rückblick auf 30 Jahre Forum

Dienstag: Verteidigungsministerin Tanner berät mit ihren Kollegen aus Griechenland und Moldau über Europas Sicherheit und hybride Bedrohungen

Mittwoch: Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer diskutiert mit dem Handelsminister der Vereinigten Arabischen Emirate über globale Partnerschaften – plus: Wiederaufbau der Ukraine!

Donnerstag: Außenministerin Meinl-Reisinger trifft Brunei – und EU-Migrationskommissar Magnus Brunner debattiert mit Innenminister Karner über Migration und Sicherheit

Freitag: Europas Rolle zwischen USA und China – mit NATO-Impulsen und Stocker live auf der Bühne!

Fazit: Die Wachau wird diese Woche zum Zentrum der Weltpolitik – und die Fragen, die dort gestellt werden, betreffen uns alle!