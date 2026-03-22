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Griegstraße Baseballschläger
© google maps

Schwer verletzt

Verlobte in Gemeindebau-Beisl mit Baseballschläger verprügelt

22.03.26, 11:12
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In einem Eckbeisl im Parterre eines Gemeindebaus in der Brigittenau kam es zu einem gewaltsamen Übergriff, bei dem eine 52-jährige Wienerin von ihrem Verlobten schwer verletzt wurde. 

Wien. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Frau und ihr 55-jähriger Verlobter (beide einheimische Österreicher) in den Räumlichkeiten des Lokals zunächst in einen heftigen Streit mit entsprechend heftiger Wortwahl. Im Zuge der Auseinandersetzung verließ der Mann kurzzeitig das Lokal in der Griegstraße, kehrte jedoch wenig später mit einem Alu-Baseballschläger bewaffnet zurück. Mit dem Schlagstock drosch er unvermittelt auf die 52-Jährige ein. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen im Gesicht sowie im Rückenbereich.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten den Verdächtigen noch am Tatort antreffen und festnehmen. Gegen den Mann wurden umgehend rechtliche Schritte eingeleitet: Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus.

Die Berufsrettung Wien übernahm die notfallmedizinische Erstversorgung der verletzten Frau noch vor Ort. Zur weiteren Behandlung und Abklärung ihrer Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus transportiert.

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