Teenie-Randale eskalierte am Hauptbahnhof

Vom Praterstern bis Südtirolerplatz und dann auch in den Hauptbahnhof zog sich ein handfester Streit zwei Jugendgruppen unterschiedlicher Ethnien. Neun Beteiligte Syrer und Slowaken im Alter von 14 bis 15 Jahren wurden angehalten: Fünf wurden festgenommen, alle angezeigt.

Wien. Begonnen hat alles am späten Nachmittag in der U1, nachdem zwei junge Syrer eingestiegen waren und dort auf vier gleichaltrige Slowaken trafen. Im Waggon ging es dann gleich mal aus Gründen, die möglicherweise im Suchtgiftmilieu liegen, rund - es kam zu einer Schreierei, wobei die vier Angreifer ein Messer, einen Schlagring, einen Schlagstock sowie einen Pfefferspray zückten. Damit wollten sie den beiden Syrern die Marken-Modejacken abpressen.

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In der U1-Station Südtiroler Platz/Hauptbahnhof wollten die beiden Syrer davonlaufen - einer stolperte aber am Bahnsteig, wurde eingeholt und mit einer Glasflasche auf den Kopf attackiert. Die ganze Randale spielte sich übrigens vor den entsetzten Augen Dutzender geschockter Passagiere ab.

Dem Freund des Verletzten gelang die Flucht. Der 15-Jährige kam allerdings kurz darauf mit Verstärkung zweier weiterer Teenie-Syrern zurück. Sofort kam es erneut zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen beiden Gruppen. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen voneinander, trafen jedoch erneut am Bahnsteig der S-Bahn aufeinander, wo es zu einem weiteren Raufhandel kam.

Die Polizei konnte alle Beteiligten anhalten. Zwei 15-jährige und zwei 14-jährige Slowaken wurden festgenommen, wobei einer dieser Gruppe eine Schnittverletzung am Unterarm aufwies. Die soll ihm von einem 15-jährigen syrischen Kontrahenten zugefügt worden sein. Der wurde ebenfalls festgenommen. Alle weiteren Beteiligten wurden angezeigt.