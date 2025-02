Trauer um 14-Jährigen: "Ich vermisse dich!"

Nach dem Messer-Amok in Villach steht die Stadt unter Schock. Die Trauer um das verstorbene 14-jährige Opfer ist groß.

Am Samstag stach ein 23-jähriger Syrer wahllos auf Passanten ein – ein 14-jähriger Villacher Schüler wurde getötet, fünf weitere Personen verletzt – zwei von ihnen schwer. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, er fuhr den mutmaßlichen Täter, der syrischer Staatsbürger Ahmad G., daraufhin mit dem Auto an. Bei ihm handelt es sich um einen 42-jährigen Essenszusteller, der ebenfalls aus Syrien stammt. Der 23-jährige Angreifer wurde kurze Zeit danach festgenommen.

Die Trauer um das Todesopfer ist groß

In Villach herrscht Fassungslosigkeit und Trauer um den jungen Schüler, der bei dem Messer-Amok ums Leben gekommen ist. Der erst 14-Jährige dürfte ein Zufallsopfer gewesen sein. Wie das Onlineportal "5min" berichtet, posteten Freunde Fotos und Videos als Erinnerung an ihn. Eine Freundin schrieb in den sozialen Medien: "Ich vermisse dich!"

Die Stadt steht unter Shock. Im Bereich der Innenstadt gab es weiträumige Absperrungen. Die Spurensicherung nahm die Arbeit auf. Ein Augenzeuge spricht von einer gespenstischen Stimmung in der Stadt.