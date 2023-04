Forscher filmten Schneckenfisch in über 8.000 Meter Tiefe

Ein junger Schneckenfisch, der in einer Tiefe von 8.336 Metern knapp über dem Meeresboden kreuzt, ist der tiefste Fisch, der jemals von Wissenschaftlern bei einer Erkundung der Abgründe des nördlichen Pazifiks gefilmt wurde.

Wissenschaftler der University of Western Australia und der Tokyo University of Marine Science and Technology veröffentlichten am Sonntag Aufnahmen des Schneckenfisches, die im vergangenen September von Meeresrobotern in tiefen Gräben vor Japan gemacht wurden. Die Wissenschaftler haben nicht nur den tiefsten Schneckenfisch gefilmt, sondern auch zwei weitere Exemplare in 8.022 Metern Tiefe gesichtet und damit einen weiteren Rekord für die tiefstee Sichtung aufgestellt.

Zuvor war der tiefste jemals gesichtete Schneckenfisch im Jahr 2008 in 7.703 Metern Tiefe gesichtet worden, während es den Wissenschaftlern noch nie gelungen war, Fische aus einer Tiefe von unter 8.000 Metern zu sichten.

"Das zeigt, wie weit eine bestimmte Fischart im Ozean abtauchen kann", sagte der Meeresbiologe Alan Jamieson, Gründer des Minderoo-UWA Deep Sea Research Centre, der die Expedition leitete. Die Wissenschaftler filmen in den Gräben vor Japan als Teil einer 10-jährigen Studie über die tiefsten Fischpopulationen der Welt. Schneckenfische gehören zur Familie der Liparidae, und während die meisten Schneckenfische in flachen Gewässern leben, überleben andere in einigen der größten Tiefen, die jemals aufgezeichnet wurden, so Jamieson.