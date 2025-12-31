Keine große Show! Landeshauptstadt sagt Feuerwerk ab

Dieses Jubiläum hatte man sich in Niederösterreich anders vorgestellt. In St. Pölten wurde das geplante Feuerwerk zum Stadtsilvester kurzfristig abgesagt.

In St. Pölten war anlässlich „40 Jahre Landeshauptstadt“ ein großes Feuerwerk zum Jahreswechsel geplant.

Doch am Mittwoch musste die Stadt die Pyro-Show absagen. Das Stadt-Marketing teilte am Nachmittag mit, dass das Feuerwerk aufgrund der Wetterprognose aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden kann.

Sicherheit hat Vorrang

„Das geplante Feuerwerk im Rahmen des Stadtsilvesters anlässlich ,40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten‘ muss aufgrund der Wetterprognose aus Sicherheitsgründen leider abgesagt werden“, hieß es in der Mitteilung. Die Sicherheit aller Beteiligten habe oberste Priorität. Ein kontrolliertes Abschießen sei unter den erwarteten Bedingungen nicht gewährleistet.

Westwind als Risiko

Grund für die Absage ist angesagter starker Westwind. Auch die Unwetterwarnzentrale hat für das Gebiet St. Pölten eine Vorwarnung ausgegeben. Die Meteorologen warnten, dass der Wind im Norden und Osten zeitweise stürmisch aus West weht. Damit sei auch für private Böller besondere Vorsicht geboten.

Programm findet statt

Trotz der Absage des Feuerwerks soll das restliche Silvesterprogramm wie geplant stattfinden. In einem Facebook-Posting bedankte sich das Stadt-Marketing für das Verständnis und wünschte einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Projektionen und andere Lichtspiele sollen für visuelle Highlights sorgen, DJ GiGi wird musikalisch einheizen.