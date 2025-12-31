Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
St. Pölten
© facebook/St. Pölten

Wegen dem Wetter

Keine große Show! Landeshauptstadt sagt Feuerwerk ab

31.12.25, 18:36
Teilen

Dieses Jubiläum hatte man sich in Niederösterreich anders vorgestellt. In St. Pölten wurde das geplante Feuerwerk zum Stadtsilvester kurzfristig abgesagt. 

In St. Pölten war anlässlich „40 Jahre Landeshauptstadt“ ein großes Feuerwerk zum Jahreswechsel geplant.

Doch am Mittwoch musste die Stadt die Pyro-Show absagen. Das Stadt-Marketing teilte am Nachmittag mit, dass das Feuerwerk aufgrund der Wetterprognose aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden kann.

Sicherheit hat Vorrang

„Das geplante Feuerwerk im Rahmen des Stadtsilvesters anlässlich ,40 Jahre Landeshauptstadt St. Pölten‘ muss aufgrund der Wetterprognose aus Sicherheitsgründen leider abgesagt werden“, hieß es in der Mitteilung. Die Sicherheit aller Beteiligten habe oberste Priorität. Ein kontrolliertes Abschießen sei unter den erwarteten Bedingungen nicht gewährleistet.

 

Westwind als Risiko

Grund für die Absage ist angesagter starker Westwind. Auch die Unwetterwarnzentrale hat für das Gebiet St. Pölten eine Vorwarnung ausgegeben. Die Meteorologen warnten, dass der Wind im Norden und Osten zeitweise stürmisch aus West weht. Damit sei auch für private Böller besondere Vorsicht geboten.

Programm findet statt

Trotz der Absage des Feuerwerks soll das restliche Silvesterprogramm wie geplant stattfinden. In einem Facebook-Posting bedankte sich das Stadt-Marketing für das Verständnis und wünschte einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Projektionen und andere Lichtspiele sollen für visuelle Highlights sorgen, DJ GiGi wird musikalisch einheizen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden