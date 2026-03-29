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Zeitumstellung: Jetzt drohen mehr Wildunfälle!
© APA/Julian Stratenschulte

Wildgefahr

Zeitumstellung: Jetzt drohen mehr Wildunfälle!

29.03.26, 13:19
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Achtung Autofahrer! Die Zeitumstellung auf Sommerzeit erhöht das Risiko für gefährliche Wildunfälle – davor warnt jetzt der Niederösterreichische Jagdverband. 

Der Grund: Der morgendliche Pendlerverkehr startet aus Sicht der Tiere plötzlich eine Stunde früher – genau dann, wenn Rehe, Wildschweine und Co. noch besonders aktiv sind. Landesjägermeister Christoph Metzker warnt: "Die Tiere folgen ihrer inneren Uhr – die kennt keine Zeitumstellung!" Dazu kommt: Gerade jetzt wechseln viele Wildtiere vom Winter- in den Sommereinstand und queren dabei vermehrt Straßen.

Die Zahlen sind erschreckend

In NÖ verenden jährlich rund 30.000 Wildtiere bei Verkehrsunfällen – die Hälfte davon sind Rehe!

Was tun bei einem Wildunfall?

Lenkrad festhalten, stark bremsen – auf keinen Fall ausweichen! Danach unbedingt die Polizei rufen, auch wenn das Tier flüchtet. Das Tier darf nicht mitgenommen werden!Der Jagdverband appelliert: Tempo runter in der Dämmerung, Straßenränder im Blick behalten – und vorausschauend fahren!

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