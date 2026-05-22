Drogenlenker baut Crash mit 7 Verletzten - und läuft samt Beifahrin davon

Drei Notarzthubschrauber waren im Einsatz - ein schwer verletzter Slowake und seine ukrainische Freundin flüchteten, konnten aber kurz danach geschnappt werden.

NÖ. Ein Drogenlenker hat Freitagfrüh in Lassee (Bezirk Gänserndorf) mit einem gestohlenen Auto eine Pkw-Frontalkollision mit sieben Verletzten verursacht. Der Crash-Pilot und seine Beifahrerin flüchteten nach dem Crash. Im Zuge einer Fahndung mit einer Drohne und Diensthunden wurden sie angehalten. Im Wagen des Duos wurde laut Polizei diverses Diebesgut entdeckt.

© FF Lassee

Der 31-jährige Slowake war mit einem am vergangenen Mittwoch in seinem Heimatland gestohlenen Auto unterwegs gewesen. Er dürfte den Unfall auf der Unteren Hauptstraße in Lassee aufgrund einer Beeinträchtigung durch Suchtmittel verursacht haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. "Die enorme Wucht des Aufpralls hinterließ ein Trümmerfeld über die gesamte Fahrbahn", berichtete die Feuerwehr, die rund vier Stunden lang im Einsatz stand. Beide Pkw wurden massiv beschädigt.

Der 31-Jährige und seine 27-jährige Beifahrerin aus der Ukraine machten sich trotz schwerer Verletzungen nach dem Crash aus dem Staub. Ihre Flucht war nach kurzer Zeit zu Ende. Im anderen Wagen befanden sich fünf Slowaken. Zwei Frauen im Alter von 44 und 61 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 50 und 56 wurden schwer verletzt. Eine 53-Jährige erlitt leichte Blessuren. Ein Hund starb. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Im gestohlenen Auto befanden sich ein E-Scooter und ein E-Bike sowie Einbruchswerkzeug. Beides wohl gestohlen. Erhebungen sind im Gange. Der 31-Jährige und die 27-Jährige werden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.