Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
BraND inZING
© FF Inzing

Brand in Tirol

Kerze vergessen - ganze Familie im Spital

22.05.26, 09:56 | Aktualisiert: 22.05.26, 12:00
Teilen

Drei Generationen einer Familie landeten wegen einer offenbar brennenden Kerze, die jeder vergessen hatte, im Spital.




	Tirol. Ein Wohnzimmerbrand in der Wohnung eines Hauses in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat in der Nacht auf Freitag mehrere Feuerwehren in Atem gehalten. Der 57-jährige Besitzer des Hauses erlitt dabei ebenso eine Rauchgasvergiftung wie seine 31-jährige Tochter und drei Enkel im Alter von fünf, acht und 13 Jahren. Der Großvater zog sich zudem Verbrennungen zweiten Grades am linken Arm zu. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Auslöser dürfte eine brennende Kerze gewesen sein.







	

    

        Brand Inzing
            

                
© FF Inzing

    
    



	Die Ermittlungen dazu sowie zur genauen Schadenshöhe dauerten indes an, berichtete die Polizei. Der Innenraum des gesamten Hauses wurde jedenfalls stark beschädigt und verrußt. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 33-jährige Schwiegersohn des 57-Jährigen, der ebenfalls im Haus wohnt, blieb unverletzt.


Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Inzing, Hatting und Zirl. Der Brand in dem Wohnzimmer war gegen 23.40 Uhr ausgebrochen und von dem Besitzer bemerkt worden.


                                
    


    

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.


    

    
    
    
    
    
    




            
    
    

    

    




    
            
    
        





    

        
        
        


    
    

        

            

                
                                        oe24 entdecken                
                
                
                            

        

    


    



    








    





                




        

    


        
    
    

    

    









    





    


        


            

                
                                        
                        
                    
                
            


            


                                    

                        OE24 Logo
                    

                
                                    

                        

                            Es gibt neue Nachrichten
                        

                        

                            Jetzt Startseite laden
                        

                    

                
            

            
            

                            

        


        

            

                

            
            
        


        
Jetzt E-Paper lesen