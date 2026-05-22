Kerze vergessen - ganze Familie im Spital

Drei Generationen einer Familie landeten wegen einer offenbar brennenden Kerze, die jeder vergessen hatte, im Spital.

Tirol. Ein Wohnzimmerbrand in der Wohnung eines Hauses in Inzing in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat in der Nacht auf Freitag mehrere Feuerwehren in Atem gehalten. Der 57-jährige Besitzer des Hauses erlitt dabei ebenso eine Rauchgasvergiftung wie seine 31-jährige Tochter und drei Enkel im Alter von fünf, acht und 13 Jahren. Der Großvater zog sich zudem Verbrennungen zweiten Grades am linken Arm zu. Die Flammen wurden rasch gelöscht. Auslöser dürfte eine brennende Kerze gewesen sein.

© FF Inzing

Die Ermittlungen dazu sowie zur genauen Schadenshöhe dauerten indes an, berichtete die Polizei. Der Innenraum des gesamten Hauses wurde jedenfalls stark beschädigt und verrußt. Die Verletzten wurden in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 33-jährige Schwiegersohn des 57-Jährigen, der ebenfalls im Haus wohnt, blieb unverletzt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren aus Inzing, Hatting und Zirl. Der Brand in dem Wohnzimmer war gegen 23.40 Uhr ausgebrochen und von dem Besitzer bemerkt worden.