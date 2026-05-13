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Cosmo beim ESC-Opening
© APA/GEORG HOCHMUTH

Song Contest

ESC-Quoten-Hammer: Cosmó ist jetzt Letzter

Von
13.05.26, 07:19
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Top-Favorit bleibt weiterhin Finnland.

Die erste Schlacht des 70. Eurovision Song Contest von Wien ist geschlagen - und die prognostizierten gehören überwiegend auch zu den realen Gewinnern. Das seit Monaten als Topfavorit gehandelte Führungsduo Finnland und Griechenland löste ebenso sein Finalticket wie Moldaus Partykracher. Aber auch Israel schaffte es in die nächste Runde, während Belgien die Buchmacher Lügen strafte und sich überraschend, aber zu Recht den Aufstieg sicherte.

Finnland bleibt Top-Favorit

Nach dem überzeugenden Auftritt im Halbfinale bleiben Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit ihrem Pop-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ weiter großen Wettfavoriten. Dahinter folgen Griechenland und Dänemark.

Wettquoten
© Interwetten

Für Österreich schaut es hingegen immer schlechter aus. Cosmó liegt aktuell bei den Wettquoten von Interwetten auf dem 30. und damit letzten Platz. Traut man Österreichern aber dennoch die Titelverteidigung zu, kann man damit viel Geld gewinnen. Für einen Sieg Cosmó bekommt man das 500-Fache des Wetteinsatzes ausbezahlt.

Zum ersten Mal richtig ernst wird es für den österreichischen Vertreter am Donnerstag. Cosmó nimmt am zweiten Halbfinale teil, steht allerdings schon fix im Finale.

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