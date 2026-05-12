Song Contest: Das sind die ersten Finalisten

Die erste Entscheidung beim Song Contest in Wien ist gefallen. 10 Länder lösten am Dienstag das Final-Ticket.

Was für ein Abend in der Wiener Stadthalle – viel Elektro-Dance, bunte Outfits, Ohrwürmer, Powerballaden, serbischer Metal und ganz viel Feuer auf der Bühne!

Das Duell der großen Wett-Favoriten Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) gegen den quirligen griechischen Publikumsliebling Ayklas geht am Samstag auch im Finale weiter. Dazu der Sicherheitsalarm um Noam Bettan aus Israel, der bei seinem ersten TV-Auftritt ja von Störaktionen begleitet wurde.

Am Dienstag fiel beim 1. Semifinale die erste große Song Contest Entscheidung: 10 von 15 Ländern konnten das Final-Ticket lösen. Und das ohne wirkliche Überraschung.

+++ Der Live-Ticker zum Nachlesen +++

Die 10 Finalisten:

Griechenland

Finnland

Belgien

Schweden

Moldau

Israel

Serbien

Kroatien

Litauen

Polen

Unter der Moderation von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski, die eher für Fremdschäm-Alarm als für ein Gag-Feuerwerk sorgten („Moderation des Todes!“), ließ schon das 1. Wettsingen den ESC-Fans das Herz höher schlagen! Musikalisch war von eindringlichem Party-Pop (Moldau) über Männergesangsverein (Portugal) bis furchterregendem Heavy-Metal (Serbien) alles dabei. Show-technisch auf einer einzigartigen Bombast-Bühne ja sowieso: Windmaschine (Belgien), Laser-Overkill (Schweden), Hexenzirkel (Kroatien), Feuer-Fontänen (Estland) und coole Video-Tricks (Griechenland). Mehr Spektakel geht nicht! „Nach dieser Show ist der ORF wohl total pleite“ zeigte man sich auch auf X vormals Twitter begeistert.

Die Spannung beim Voting wurde wieder bis ins Extreme ausgereizt. Mit Verkleidungen, halblustigen Quiz-Spielen und der mittlerweile sogar als Single veröffentlichten Gesangs-Einlage „Opposites“ der ORF-Moderatoren im Duett mit dem australischen ESC-Veteranen Go-Jo. Zeitgemäße TV-Unterhaltung sieht freilich anders aus. Dazu schnitt der ORF gleich zwei große emotionale Momente von Victoria Swarovski wegen Werbepausen raus. Den witzigen Video-Clip „Professor Eurovision“ und sogar ein “Bussi an die Mama“.

Bereits am Mittwoch geht’s mit der Jury-Wertung für das 2. Semifinale weiter. Und unseren ESC-Helden: Vorjahrs-Sieger JJ liefert die Premiere der neuen Single „Unknown“. Cosmó zündet außer Konkurrenz den „Tanzschein“. Auch am Donnerstag in der nächsten TV-Entscheidung (21 Uhr, ORF1). Dort gelten der Däne Søren Torpegaard Lund und die australische Pop-Queen Delta Goodrem als Top-Favoriten.