Mega-Überraschung: Kult-Band KISS wieder im Studio

Die legendäre US-Rockband Kiss sorgt für eine Sensation: Trotz ihres Abschieds von der Live-Bühne haben Paul Stanley und Gene Simmons einen brandneuen Song im Studio aufgenommen.

Die Musiker rund um Gene Simmons bleiben auch nach ihrer großen Abschiedstour musikalisch aktiv und arbeiten bereits an frischem Material. In einem Interview mit dem Fan Sienna Hernandez bestätigte Simmons nun offiziell, dass Kiss tatsächlich wieder gemeinsam im Studio standen, um einen von Paul Stanley geschriebenen Titel einzuspielen. „Kiss sind momentan im Studio. Tatsächlich haben wir just ein neues Lied aufgenommen, das Paul geschrieben hat. Mehr kann ich nicht darüber sagen. Und es wird an irgendeinem Punkt herauskommen“, erklärte der Bassist über das aktuelle Projekt der Band.

Neues Futter für Fans

Laut Berichten des Fachmagazins „Metal Hammer“ steht die Studio-Arbeit in direktem Zusammenhang mit der geplanten Avatar-Show. Diese wird gemeinsam mit Pophouse Entertainment entwickelt und soll im Jahr 2028 in Las Vegas ihre große Premiere feiern. Für die Anhänger der Rock-Ikonen bedeutet das, dass sie ihre Idole bald in digitaler Form erleben können, untermalt von Klängen, die erst kürzlich entstanden sind.

Klassiker und neue Überraschungen

In einem Gespräch mit dem Branchenmagazin Pollstar gab Gene Simmons weitere Details zum Inhalt der kommenden Show bekannt. Er versprach eine Mischung aus Altbewährtem und völlig neuen Inhalten. „Wir werden all die Klassiker all der Jahre sowie ein paar Überraschungen dabei haben. Ihr werdet all dieses Zeug kriegen – und auch neue Songs“, so die deutliche Ansage von Simmons an die weltweite Fangemeinde.

Tanzbarer Rock im Fokus

Auch Paul Stanley äußerte sich bereits zur musikalischen Ausrichtung der neuen Werke. Gegenüber dem US-Portal TMZ betonte er, dass Kiss ihrem Stil treu bleiben, aber auch moderne Aspekte einfließen lassen wollen. „Ich denke, wir werden wahrscheinlich auf etwas Klassisches aus sein, aber alles muss einen Rhythmus haben. Man muss dazu tanzen können, trotzdem sollte es immer noch Rock sein“, beschreibt Stanley den Sound des neuen Materials. Damit dürfte klar sein, dass die Band trotz ihres Rückzugs von echten Konzerten noch lange nicht leise ist.