Verletzt auf den roten Teppich: Klum glänzt in Cannes

Noch vor wenigen Tagen humpelte Heidi Klum mit Muskelfaserriss durchs Krankenhaus. Jetzt steht sie schon wieder auf dem roten Teppich. Das Model erschien bei der Eröffnung der Filmfestspiele in Cannes in High Heels und Goldkleid.

Trotz ihrer Verletzung ließ sich Heidi Klum den glamourösen Auftritt in Cannes nicht nehmen. Bei der Eröffnungsgala der Filmfestspiele posierte das Model am Dienstag in hohen Schuhen und einem langen goldenen Kleid vor den Fotografen.

„Ich passe auf und laufe vorsichtig. Meine gute Cannes-Laune lasse ich mir nicht nehmen. Es ist ja nur ein Muskelfaserriss“, sagte Klum gegenüber der „Bild“.

Noch am Wochenende im Krankenhaus

Erst wenige Tage zuvor hatte sich Klum in einer Instagram-Story aus dem Krankenhaus gemeldet. Zu sehen war sie mit hochgelegtem Bein und Eiswürfeln auf dem Weg in eine Notaufnahme in Barcelona. Später zeigte sie sich humpelnd auf einem Krankenhausflur und wartend auf die Diagnose.

Ein Behandler stellte schließlich einen Muskelfaserriss fest und legte ihr einen Verband an.

Unfall bei Shooting?

Laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll Klum bei einem Werbeshooting unglücklich umgeknickt sein. Die Filmfestspiele in Cannes laufen noch bis zum 23. Mai. Bei der Eröffnungsgala soll Regisseur Peter Jackson mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet werden.