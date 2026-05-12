SA-Uniform? Wirbel um Cosmó-Kostüm

Cosmós Kostüm erinnert User auf Twitter an eine Nazi-Uniform.

Wirbel um das Kostüm von Cosmó! Ein User hat unseren Ticker gepostet, der ein Bild unseres ESC-Kandidaten zeigt, wie er vor kurzem einen Auftritt hingelegt hat.

Cosmó beim ESC-Opening © Fuhrich

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11/11 © Getty Images Bzikebi, die ja schon 2008 den Junior Eurovision Song Contest gewannen, zeigen sich zu „On Replay“ als „gelbe Engel“ zwischen ÖAMTC und Postler-Outfit. Dazu gibt’s eine futuristische, von „Tron“ inspirierte Video-Show und jede Menge Feuerwerk. © Getty Images 5. Der Männergesangsverein Badidos do Cante setzt dann mit „Rosa“ die Anti-These drauf. Altbackener A-cappella-Gesang. Die in schwarz-weiß gehaltene Blumen-Choreo am Video-Screen ist da noch das Aufregendste. © Getty Images 4. Wirbelwind Akylas setzt den Mitsing-Hit „Ferto“ als witziges Jump-and-Run-Videospiel an. Auch in einer Spiegelbox, auf einem Hausdach und mit waghalsiger Rollerfahrt über die Bühne. Das brachte schon bei der Jury-Show den größten Applaus. Der Geheimfavorit! © Getty Images 3. Die fünf mit Kutten bekleideten Damen von Lelek finden sich zum Schreigesang „Andromeda“ im Hexenzirkel ein. Düstere Nebelschwaden, mystisches Gesichtsmakeup und religiöse Symbolik inklusive. © Getty Images 2. Felicia inszeniert den Electropop-Kracher „My System“ als energetische Rotlicht-Show. Mit viel Bühnennebel, ausgeklügelter Laser-Choreografie und einem coolen 3D-Video-Effekt. Da ist alles auf das TV-Publikum getrimmt, in der Halle wirkt die Show fast gar nicht. © Getty Images 1. Satoshi zündet als Eröffnung des 70. Song Contests zu „Viva Moldova!“ die große Party. Flippig, bunt und exzessiv. Coole Video-Show rund um eine Trickfilm-Puppe, viel Rauch, Feuersalven und einen beeindruckenden Kleider-Trick inklusive. Das sollte ein Final-Ticket bringen. © Fuhrich Fans vor der Stadthalle © Fuhrich Fans vor der Stadthalle © Fuhrich Fans vor der Stadthalle © Fuhrich Fans vor der Stadthalle © Fuhrich Fans vor der Stadthalle

Uniform?

Auf Twitter findet ein User, dass Cosmós Erscheinungsbild eindeutige Züge aufweist. Es erinnert den User an eine Nazi-Uniform: "Bin ich der Einzige, den das Outfit von Cosmó an eine A-Uniform erinnert?" fragt er und bezieht sich auf einen braunen Latex-Anzug mit Ledergürtel und schwarzem Hemd. Cosmó sagte zu seinem Outfit übrigens (rein auf das Material bezogen): "Was man nicht alles für Fashion tut. Heute habe ich mich die Sau rausgelassen, ich habe geschwitzt wie Sau!"

© Screenshot

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