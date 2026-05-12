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Cosmo beim ESC-Opening
© APA/GEORG HOCHMUTH

Heftig

SA-Uniform? Wirbel um Cosmó-Kostüm

12.05.26, 19:30 | Aktualisiert: 12.05.26, 20:31
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Cosmós Kostüm erinnert User auf Twitter an eine Nazi-Uniform.

Wirbel um das Kostüm von Cosmó! Ein User hat unseren Ticker gepostet, der ein Bild unseres ESC-Kandidaten zeigt, wie er vor kurzem einen Auftritt hingelegt hat.

Cosmó beim ESC-Opening

Cosmó beim ESC-Opening

© Fuhrich

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© Fuhrich

Fans vor der Stadthalle

© Fuhrich

Fans vor der Stadthalle

© Fuhrich

Fans vor der Stadthalle

© Fuhrich

Fans vor der Stadthalle

© Fuhrich

Fans vor der Stadthalle

Uniform?

Auf Twitter findet ein User, dass Cosmós Erscheinungsbild eindeutige Züge aufweist. Es erinnert den User an eine Nazi-Uniform: "Bin ich der Einzige, den das Outfit von Cosmó an eine A-Uniform erinnert?" fragt er und bezieht sich auf einen braunen Latex-Anzug mit Ledergürtel und schwarzem Hemd. Cosmó sagte zu seinem Outfit übrigens (rein auf das Material bezogen): "Was man nicht alles für Fashion tut. Heute habe ich mich die Sau rausgelassen, ich habe geschwitzt wie Sau!" 

esc26_cosmo
© Screenshot

Der ESC steht in seinen Grundwerten für Toleranz, Offenheit, Demokratie.

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