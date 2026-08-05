Ariana Grande: Sorge um den Star

Auszeit statt West-End-Debüt: Sängerin Ariana Grande kündigt eine "wohlverdiente Pause" an. Fans waren schon vorher beunruhigt, weil sie immer dünner wird.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn Ariana Grande (33) am 1. September das letzte Konzert ihrer "eternal sunshine"-Tour in der Londoner O2-Arena gibt, wird es ein kleiner Abschied von ihren Fans sein: Die Sängerin hat gerade überraschend angekündigt, dass sie sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Ihr Management sprach in einer kurzen Mitteilung von einer "wohlverdienten Pause" und erklärte, sie wolle aus der "Sichtbarkeit" zurücktreten und sich dem "prüfenden Blick der Öffentlichkeit", unter dem sie steht, entziehen.

Musical-Ausstieg

Den Plan eine Auszeit zu nehmen, habe sie schon vor langer Zeit geplant, erzählte Grande ihren Fans kurz darauf während eines Konzerts in Chicago: "Die Ankündigung von gestern war keine reaktive oder impulsive Sache." So ganz können das viele aber nicht glauben. Die Sängerin zog sich damit auch aus einer Musical-Produktion zurück, die eine große Sache sein sollte. Sie hätte nächsten Sommer in Stephen Sondheims "Sunday in the Park with George" ihr West End-Debüt gefeiert, wo sie mit ihrem "Wicked"-Co-Star Jonathan Bailey (38) auftreten sollte. Daraus wird jetzt nichts. Außerdem ist gerade ihr neues Album "petal" erschienen, mit dem sie auf Platz eins der amerikanischen iTunes-Top-Albums-Charts eingestiegen ist.

Neues Album

Neue Töne Auf ihrem frisch veröffentlichten Album "petal" zeigt Ariana Grande sich ungefiltert. © Universal Music

Mit zwölf neuen Songs zeigt Ariana Grande sich ihren Fans von einer neuen Seite. Ungefiltert singt sie über persönliches Wachstum und Selbstbestimmung, aber auch von den Schattenseiten des Ruhms und toxischen Beziehungen, gibt sich wütend und ehrlich. Es ist wie eine Abrechnung, auch mit dem von ihrem Management erwähnten prüfenden Blick der Öffentlichkeit. Der hat schon seit Längerem vor allem das Gewicht der Künstlerin im Auge. Schlank war Ariana immer schon, doch in den letzten Jahren wird sie immer weniger. "Sie verschwindet", sorgt sich ihre Anhängerschaft. Zuletzt erregte sie mit ihrem neuen Musikvideo zur Single "petal" große Sorge. Ihre Ärmchen wirken zerbrechlich, der tiefe Ausschnitt zeigt vor allem Knochen. "Sie ist von Natur aus schlank, aber es kommt langsam an einen Punkt, an dem es nicht mehr gesund ist", schreibt ein Fan auf YouTube. Ein anderer wundert sich: "Wie viele Fachleute mussten dieses Video schon prüfen, und TROTZDEM wurde es veröffentlicht?"

Dieser Youtube Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Youtube“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Insider-Wissen

Freunde von Ariana Grande bemühen sich gegenüber PageSix, das Bild geradezurücken: "Sie hat es genossen, ihre Shows zu machen und wieder auf der Bühne zu sein, aber sie ist überarbeitet", verteidigen sie die bevorstehende Auszeit, "Sie konnte mit der öffentlichen Beobachtung nie gut umgehen, und das ständige Gerede über ihr Gewicht hilft nicht gerade."

Die nächsten Monate will Ariana sich ihrer Familie und ihren Freunden widmen. Und natürlich mit dem Tänzer Ricky Alvarez (35), ihrem Ex-Freund, mit dem sie gerade erst wieder zusammengekommen ist. Vielleicht hilft ihr das und sie kehrt bald gestärkt aus ihrer Pause zurück – psychisch und physisch.