"Clueless"-Comeback: Alicia Silverstone kehrt als Cher zurück!

Gelber Karo-Look, Minirock und jede Menge Beverly-Hills-Drama: Mehr als 30 Jahre nach dem Kinohit "Clueless – was sonst!" feiert Cher Horowitz ihr großes Comeback. Alicia Silverstone schlüpft erneut in ihre Kultrolle – diesmal allerdings als Geschäftsfrau und Mutter einer Teenager-Tochter.

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Cher Horowitz ist zurück! Paramount+ hat offiziell grünes Licht für eine Fortsetzungsserie des legendären Teenie-Films "Clueless – was sonst!" gegeben. Alicia Silverstone wird nicht nur erneut die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als ausführende Produzentin hinter den Kulissen mitmischen. Die Dreharbeiten sollen 2027 in Los Angeles starten. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht bisher noch nicht fest.

© Variety via Getty Images

Cher fühlt sich plötzlich wieder völlig "clueless"

Die neue Serie setzt rund 30 Jahre nach den Ereignissen des Originals ein. Aus der verwöhnten, aber liebenswerten High-School-Prinzessin ist inzwischen eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter geworden. Doch ausgerechnet ihre Teenager-Tochter stellt Chers scheinbar perfekt organisiertes Leben auf den Kopf.

Als deren High-School-Zeit beginnt, muss Cher feststellen, dass sie zwar Karriere und Mutterschaft bisher souverän gemeistert hat – beim Erziehen eines Teenagers aber plötzlich selbst wieder ziemlich ahnungslos ist. Das dürfte reichlich Stoff für Modekrisen, Beziehungsdramen und herrlich chaotische Mutter-Tochter-Momente liefern.

Die "Gossip Girl"-Macher übernehmen

Auch hinter den Kulissen setzt Paramount+ auf große Namen. Amy Heckerling, die den Originalfilm geschrieben und inszeniert hatte, ist als Produzentin an Bord. Die Drehbücher stammen unter anderem von Josh Schwartz und Stephanie Savage. Das Duo ist vor allem für Serienhits wie "Gossip Girl" und "O.C., California" bekannt – und weiß damit ganz genau, wie man luxuriöse Teenagerwelten, komplizierte Beziehungen und jede Menge Fashion-Drama inszeniert.

Ob auch weitere Stars des Originals zurückkehren, wurde bisher nicht bekannt gegeben. Besonders spannend ist die Frage, ob Paul Rudd erneut als Josh zu sehen sein könnte. Auch Stacey Dash, Donald Faison und Elisa Donovan gehörten zur damaligen Kult-Crew.

© CBS via Getty Images

Vom Minirock zur Business-Garderobe

Mindestens ebenso aufregend wie die Handlung dürfte Chers neue Garderobe werden. Schließlich machte "Clueless" nicht nur Alicia Silverstone zum Star, sondern prägte den Modegeschmack einer ganzen Generation. Der gelbe Karo-Zweiteiler, Miniröcke, Kniestrümpfe, Mary Janes und Chers digital organisierter Kleiderschrank sind bis heute fest in der Popkultur verankert.

Jetzt stellt sich die entscheidende Fashion-Frage: Wie kleidet sich Cher Horowitz mit Ende 40? Power-Suits in Pastell, luxuriöse Designer-Taschen und perfekt abgestimmte Mutter-Tochter-Looks würden jedenfalls bestens zu der erwachsenen Beverly-Hills-Ikone passen. Dass der unverwechselbare Stil eine wichtige Rolle spielen wird, gilt als äußerst wahrscheinlich – Paramount+ würdigte bei der Ankündigung ausdrücklich Chers elegante Looks, ihren scharfen Humor und ihren unerschütterlichen Optimismus.

Mehr als drei Jahrzehnte später soll Cher nun beweisen, dass sie noch immer weiß, was angesagt ist – zumindest, solange ihre Tochter ihr nicht das Gegenteil erklärt. Eines steht jedenfalls schon fest: Dieses Serien-Comeback wird "Clueless"-Fans garantiert völlig aus dem Häuschen bringen.