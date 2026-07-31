Giorgio Armanis Leben wird verfilmt: Mode-Legende bekommt eigene Serie

Ein Jahr nach dem Tod von Giorgio Armani soll eine internationale Serie an das Leben und die einzigartige Karriere des italienischen Modeschöpfers erinnern. Für das Projekt öffnet das Modehaus sogar seine umfangreichen Archive.

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Seine zeitlose Eleganz veränderte die Modewelt für immer – nun wird das Leben von Giorgio Armani zur Serie. Rund ein Jahr nach dem Tod des legendären Designers im Jahr 2025 arbeitet die italienische Produktionsfirma Lux Vide an einem internationalen Projekt, das von seiner Karriere und seinem Privatleben inspiriert sein soll.

Einen Titel gibt es bisher noch nicht. Fest steht jedoch bereits, dass der italienisch-türkische Filmemacher Ferzan Ozpetek die Regie übernimmt. Der gefeierte Regisseur ist unter anderem für Filme wie "Männer al dente", "Die Ahnungslosen" und das Fashion-Drama "Diamanti" bekannt.

Giorgio Armani, 1979 © Corbis/VCG via Getty Images

Armani öffnet seine Archive

Besonders spannend für Modefans: Das Haus Giorgio Armani stellt der Produktion seine Archive zur Verfügung. Die Serie dürfte damit nicht nur persönliche Einblicke in das Leben des Designers liefern, sondern auch seine berühmtesten Kollektionen, Entwürfe und Laufstegmomente auf die Bildschirme bringen.

© WireImage

Ozpetek kannte Armani persönlich und verbrachte über viele Jahre sowohl bei offiziellen Veranstaltungen als auch privat Zeit mit ihm. Gemeinsam hätten sie über Kino, Kunst, Kostüme, Architektur und das Leben gesprochen. Für den Regisseur war Armani nicht nur ein Visionär und brillanter Künstler, sondern zugleich ein bodenständiger und ausgesprochen entschlossener Mensch.

© Getty Images

Armani machte Hollywood elegant

Giorgio Armani zählte über Jahrzehnte zu den einflussreichsten Designern der Welt. Seinen großen Durchbruch in Hollywood feierte er 1980, als er Richard Gere für "American Gigolo" einkleidete. Später entwarf er Leinwand-Looks für Stars wie Kevin Costner, Tom Cruise und Leonardo DiCaprio.

Giorgio Armani mit Richard Gere, 1988 © Penske Media via Getty Images

Die neue Serie soll nun zeigen, wie aus dem jungen Italiener einer der mächtigsten Namen der Modebranche wurde – und wie seine fließenden Anzüge, reduzierten Silhouetten und unverwechselbare Eleganz den Stil Hollywoods nachhaltig prägten. Wer Giorgio Armani spielen wird und wann die Serie erscheint, ist bisher noch nicht bekannt.