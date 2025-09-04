Modewelt trauert: Giorgio Armani ist tot

Der italienische Star-Designer Giorgio Armani ist tot. Armani ist friedlich im Kreise seiner Liebsten eingeschlafen. Er wurde 91 Jahre alt.

Der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani verstarb am 4. September im Kreise seiner Familie. Er ist laut einem Statement seines Unternehmens friedlich eingeschlafen. Hier das Statement im Wortlaut:

Mit unendlicher Trauer gibt die Armani-Gruppe das Ableben ihres Schöpfers, Gründers und unermüdlichen Antriebs bekannt: Giorgio Armani.

Il Signor Armani, wie er von seinen Mitarbeitern und Weggefährten stets respektvoll und voller Bewunderung genannt wurde, ist friedlich im Kreise seiner Liebsten verstorben. Unermüdlich bis zuletzt widmete er sich in seinen letzten Tagen noch der Firma, den Kollektionen sowie zahlreichen laufenden und zukünftigen Projekten.

Im Laufe der Jahre hat Giorgio Armani eine Vision erschaffen, die sich von der Mode auf alle Bereiche des Lebens erstreckte – mit außergewöhnlicher Klarheit und Pragmatismus ihrer Zeit voraus. Getrieben von unerschöpflicher Neugier und einer tiefen Aufmerksamkeit für die Gegenwart und die Menschen, eröffnete er auf diesem Weg einen offenen Dialog mit der Öffentlichkeit. So wurde er zu einer geliebten und respektierten Persönlichkeit, die die Fähigkeit besaß, mit allen in Verbindung zu treten. Stets den Bedürfnissen der Gemeinschaft verpflichtet, engagierte er sich auf vielfältige Weise, insbesondere für seine geliebte Stadt Mailand.

Giorgio Armani ist ein Unternehmen mit fünfzig Jahren Geschichte, aufgebaut mit Leidenschaft und Geduld. Giorgio Armani machte die Unabhängigkeit – im Denken und im Handeln – stets zu seinem Markenzeichen. Das Unternehmen ist und bleibt ein Spiegel dieses Geistes. Seine Familie und die Mitarbeiter werden die Gruppe im Respekt und in der Kontinuität dieser Werte weiterführen.

„In diesem Unternehmen haben wir uns stets wie Teil einer Familie gefühlt. Heute empfinden wir mit tiefer Emotion die Leere, die derjenige hinterlässt, der diese Familie mit Vision, Leidenschaft und Hingabe gegründet und genährt hat. Doch genau in seinem Geist verpflichten wir uns – die Mitarbeiter und die Familienmitglieder, die stets an der Seite von Signor Armani gearbeitet haben –, das, was er aufgebaut hat, zu bewahren und sein Unternehmen in seinem Gedenken mit Respekt, Verantwortung und Liebe fortzuführen.“

Armani gründete sein Unternehmen 1975 und stand für seinen unverwechselbaren Stil. Zuletzt verpasst Armani wegen gesundheitlicher Probleme die Mailänder Männer-Fashion-Week, weil er mehrere Tage im Krankenhaus verbrachte.Im Juli bedankte er sich bei seinen Fans mit einer Zeitungs-Anzeige mit den Worten "Wir sehen uns im September". Eine Ankündigung, die er leider nicht mehr umsetzen konnte.

Seine Nachfolge im Unternehmen übertrug er in letzter Zeit bereits an seine engsten Vertrauten. Darunter neben Familienmitgliedern auch Leo Dell'Orco, seiner rechten Hand. Erst vor kurzem verwirklichte sich Armani noch einen Jugend-Traum. er kaufte einen der ältesten Klubs der Welt, die Capaninna di Franceschi in Forte dei Marmi.

Giorgio Armani starb im Alter von 91 Jahren und hinterlässt ein Vermögen von rund 12 Milliarden Dollar.