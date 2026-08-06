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Wiesen & Bildein

"One Love" und "Picture On" als Festival Hits im Burgenland

Ein Sänger mit bunter Jacke und Mütze singt und lächelt auf einer Bühne mit Mikrofon.
© Redferns
Kaum Topkonzerte in Wien. Dafür geht es jetzt im Burgenland rund. Mit dem legendären Reggae-Festival "One Love" in Wiesen und dem "Picture On" in Burgenland
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Seit 50 Jahren gilt Wiesen als Fixpunkt der Festival-Szene. Hier wurde das Forestglade erfunden und schon Topstars wie Rammstein, Ronnie Wood oder Lou Reed gefeiert. Der Reggae ja sowieso. Das "One Love Festival" bringt auch jetzt wieder einen Hauch von Jamaika ins Burgenland. Zum Auftakt am Freitag (7. August) haben sich u.a. Alborosie & The Shengen Clan, The Congos oder Queen Omega angesagt.

"One Love Festival" bringt den Reggae nach Wiesen

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Ein Musiker mit bunter Jacke und Mütze spielt Bass auf einer Bühne, im Hintergrund ein Schlagzeuger.
Die Wailers bringen die Welthits von Bob Marley nach Wiesen © Redferns

Am Samstag feiert dann Alpha Bloondy, der in den 80er und 90er Jahren ja fast Stammgast war, nach viel zu langer Pause mit Welthits wie "Sweet Fanta Diallo", "Jerusalem", "Brigadier Sabari" oder "Cocody Rock" sein Wiesen-Comeback. Dazu gibt’s als Highlight The Wailers, die legendäre Begleitband von Bob Marley, mit 75 Millionen-fach verkauften Reggae-Hymnen von "Three Little Birds" über "Is This Love" bis "No Woman, No Cry".

"Kraut und Rüben" am "Picture On"-Festival

Fast am anderen Ende vom Burgenland, nämlich in der sonst so beschaulichen 350-Seelen-Gemeinde Bildein geht es jetzt beim "Picture On" Festival mit einem sympathischen "Kraut und Rüben"-Programm ebenfalls rund. Nach dem Warm-up mit u.a. Sex & Verdammnis am Donnerstag (6. August ) liefern  Austrofred, Inner Circle und X-Block am Freitag (7. August) die ersten Highlights. Nova Rock Chef Ewald Tatar ja sowieso. Er gibt bei der legendären Aftershow-Party als DJ den Ton vor!

Ein Sänger mit Glatze und bunter Hemdjacke tritt auf einer Festivalbühne mit Mikrofon auf.
Clawfinger sind die Headliner von "Picture On" in Bildein. © Redferns

Zum Festival-Finale am Samstag (8. August) dürfen sich die 3.500 Besucher u.a. auf Cari Cari, Anna Buchegger oder Clawfinger freuen. Dazu gibt’s eine Lesung von Michael Köhlmeier im Apfelgarten.

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