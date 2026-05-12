In DIESEM Land kostet das ESC-Voting am meisten

Es geht endlich los mit dem ESC! Damit wird auch fleißig gevoted – in diesem Land ist das ein sehr teurer Spaß.

12 Points! Damit die Punkte für die ESC-Lieblinge fleißig reinflattern, müssen die Fans zu den Handys greifen und ihre Stimmen abgeben.

Das Voting-System in Europa variiert stark. In Finnland muss man für eine Stimme 1,5 Euro in Kauf nehmen, gefolgt von Estland (1,4 €) und der Schweiz (1,31 €).

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Österreich liebt im Mittelfeld mit 50 Cent, auch Italien verlangt soviel.

Am billigsten kommen Deutschland 14 Cent und Dänemark 13 Cent davon.