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Flotter Hüftschwung: Bürgermeister Ludwig macht den "Tanzschein"
© Facebook

Wien im ESC-Fieber

Flotter Hüftschwung: Bürgermeister Ludwig macht den "Tanzschein"

12.05.26, 20:12
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Wien ist schon im ESC-Fieber! Vor dem großen Halbfinale rockte unser Song-Contest-Held Cosmo seinen "Tanzschein" beim Public Viewing am Rathausplatz. Da ließ sich auch Bürgermeister Michael Ludwig zu einem Tänzchen hinreißen. 

Beim ersten Semifinale müssen die ESC-Fans am Dienstag noch ohne Cosmo auskommen, der Tanzschein wird erst beim zweiten Halbfinale am Donnerstag in der Stadthalle durch die Lautsprecher dröhnen.

Doch als Vorgeschmack gab's für die Fans beim Public Viewing am Rathausplatz eine Performance von Cosmo.

 

Da tanzte auch SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig mit - 12 Punkte für den Hüftschwung!

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