Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. News
Neue Wien-Umfrage: KEINE Mehrheit für SPÖ und NEOS
© APA/HELMUT FOHRINGER

Rathaus-Hammer

Neue Wien-Umfrage: KEINE Mehrheit für SPÖ und NEOS

27.03.26, 11:39
Teilen

Das W24 Stadtbarometer zeigt anhand seiner jüngsten Umfrage: Hätte Wien Ende März 2026 gewählt, stünde die aktuelle Stadtregierung ohne Mehrheit da. 

Mit einem Stimmenanteil von 37 Prozent bleibt die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig klar auf Platz eins, wie das W24 Stadtbarometer von Ende März zeigt. Zwar liegen die Roten damit unter ihrem Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 (39,38 Prozent), doch der Vorsprung auf die Konkurrenz bleibt nach wie vor deutlich. Auf Platz zwei etabliert sich die FPÖ mit 25 Prozent als zweitstärkste Kraft und legt im Vergleich zu ihrem starken Wahlergebnis von 2025 sogar um fünf Prozent zu.

Die Grünen kämen aktuell auf 16 Prozent, was über einem Prozentpunkt mehr als bei der Wien-Wahl im vergangenen Jahr entspricht. Die NEOS hingegen würden um ein Prozent verlieren. Besonders bitter fällt die aktuelle Umfrage für die Volkspartei aus: Mit nur acht Prozent setzt sich der Abwärtstrend fort, nachdem man 2025 bereits mehr als zehn Prozent gegenüber der Gemeinderatswahl 2020 verloren hatte. Die KPÖ liegt aktuell bei 3 Prozent und bliebe damit ebenfalls unter ihrem letzten Wahlergebnis.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen