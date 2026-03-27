Neue Wien-Umfrage: KEINE Mehrheit für SPÖ und NEOS

Das W24 Stadtbarometer zeigt anhand seiner jüngsten Umfrage: Hätte Wien Ende März 2026 gewählt, stünde die aktuelle Stadtregierung ohne Mehrheit da.

Mit einem Stimmenanteil von 37 Prozent bleibt die Wiener SPÖ unter Bürgermeister Michael Ludwig klar auf Platz eins, wie das W24 Stadtbarometer von Ende März zeigt. Zwar liegen die Roten damit unter ihrem Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 (39,38 Prozent), doch der Vorsprung auf die Konkurrenz bleibt nach wie vor deutlich. Auf Platz zwei etabliert sich die FPÖ mit 25 Prozent als zweitstärkste Kraft und legt im Vergleich zu ihrem starken Wahlergebnis von 2025 sogar um fünf Prozent zu.

Die Grünen kämen aktuell auf 16 Prozent, was über einem Prozentpunkt mehr als bei der Wien-Wahl im vergangenen Jahr entspricht. Die NEOS hingegen würden um ein Prozent verlieren. Besonders bitter fällt die aktuelle Umfrage für die Volkspartei aus: Mit nur acht Prozent setzt sich der Abwärtstrend fort, nachdem man 2025 bereits mehr als zehn Prozent gegenüber der Gemeinderatswahl 2020 verloren hatte. Die KPÖ liegt aktuell bei 3 Prozent und bliebe damit ebenfalls unter ihrem letzten Wahlergebnis.