Finanz-Sensation! Traiskirchen schwimmt im Geld

Traumzahlen für die Stadt! Bürgermeisterin Sabrina Divoky (SPÖ) präsentierte im Gemeinderat einen REKORD-Rechnungsabschluss für 2025 - und der hat es in sich!

Die Highlights können sich sehen lassen: 1,6 Millionen Euro Überschuss, 7 Millionen Euro Rücklagen und eine Liquidität von über 10,6 Millionen Euro – das liegt sogar ÜBER den ursprünglichen Prognosen! Divoky strahlt: "Das gibt uns Spielraum für Investitionen von 13,7 Millionen Euro!"

Besonders beeindruckend

Die Topzahlen kommen trotz der verheerenden Hochwasser-Schäden vom September 2024, deren Behebung großteils erst 2025 umgesetzt wurde. Dennoch steht Traiskirchen blendend da.

Das krasseste Detail: Das Pro-Kopf-Vermögen der Traiskirchner ist SECHSMAL so hoch wie die Pro-Kopf-Verschuldung. Während andere Gemeinden unter Schuldenbergen ächzen, kann Traiskirchen munter in Stadtentwicklung, Klimaschutz und Infrastruktur investieren.

© Traiskirchen

Der über 70 Millionen Euro umfassende Rechnungsabschluss wurde Ende März mit großer Mehrheit angenommen. Divoky fasst zusammen: "Dies ist ein klares Signal für die Stärke unserer Stadt!"