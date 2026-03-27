Finanz-Sensation! Traiskirchen schwimmt im Geld

Traumzahlen für die Stadt! Bürgermeisterin Sabrina Divoky (SPÖ) präsentierte im Gemeinderat einen REKORD-Rechnungsabschluss für 2025 - und der hat es in sich!
Die Highlights können sich sehen lassen: 1,6 Millionen Euro Überschuss, 7 Millionen Euro Rücklagen und eine Liquidität von über 10,6 Millionen Euro – das liegt sogar ÜBER den ursprünglichen Prognosen! Divoky strahlt: "Das gibt uns Spielraum für Investitionen von 13,7 Millionen Euro!"
Besonders beeindruckend
Die Topzahlen kommen trotz der verheerenden Hochwasser-Schäden vom September 2024, deren Behebung großteils erst 2025 umgesetzt wurde. Dennoch steht Traiskirchen blendend da.
Das krasseste Detail: Das Pro-Kopf-Vermögen der Traiskirchner ist SECHSMAL so hoch wie die Pro-Kopf-Verschuldung. Während andere Gemeinden unter Schuldenbergen ächzen, kann Traiskirchen munter in Stadtentwicklung, Klimaschutz und Infrastruktur investieren.
Der über 70 Millionen Euro umfassende Rechnungsabschluss wurde Ende März mit großer Mehrheit angenommen. Divoky fasst zusammen: "Dies ist ein klares Signal für die Stärke unserer Stadt!"