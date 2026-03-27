Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Bürgermeisterin Sabrina Divoky und Finanzchef Mag. Gernot Kutusow freuen sich über den positiven Finanzhaushalt&nbsp;
© Stadtgemeinde Traiskirchen

Traumbudget

Finanz-Sensation! Traiskirchen schwimmt im Geld

27.03.26, 11:37
Teilen

Traumzahlen für die Stadt! Bürgermeisterin Sabrina Divoky (SPÖ) präsentierte im Gemeinderat einen REKORD-Rechnungsabschluss für 2025 - und der hat es in sich! 

Die Highlights können sich sehen lassen: 1,6 Millionen Euro Überschuss, 7 Millionen Euro Rücklagen und eine Liquidität von über 10,6 Millionen Euro – das liegt sogar ÜBER den ursprünglichen Prognosen! Divoky strahlt: "Das gibt uns Spielraum für Investitionen von 13,7 Millionen Euro!"

Besonders beeindruckend

Die Topzahlen kommen trotz der verheerenden Hochwasser-Schäden vom September 2024, deren Behebung großteils erst 2025 umgesetzt wurde. Dennoch steht Traiskirchen blendend da.
Das krasseste Detail: Das Pro-Kopf-Vermögen der Traiskirchner ist SECHSMAL so hoch wie die Pro-Kopf-Verschuldung. Während andere Gemeinden unter Schuldenbergen ächzen, kann Traiskirchen munter in Stadtentwicklung, Klimaschutz und Infrastruktur investieren.

Finanz-Sensation! Traiskirchen schwimmt im Geld
© Traiskirchen

Der über 70 Millionen Euro umfassende Rechnungsabschluss wurde Ende März mit großer Mehrheit angenommen. Divoky fasst zusammen: "Dies ist ein klares Signal für die Stärke unserer Stadt!"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen