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Großeinsatz in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz).
© Dietmar Mathis

Autounfall

36-Jähriger legte Feuer und starb auf der Flucht

18.03.26, 09:49
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Der Vorarlberger soll seine Wohnung und eine Tiefgarage in Brand gesetzt haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

Vbg. Ein 36-Jähriger soll am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen Brand in seiner Wohnung und in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz) gelegt haben. Bei einem Autounfall auf der Flucht kam der Mann ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Aussendung. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Die Hintergründe der Brandstiftung waren Gegenstand von Ermittlungen.

Großeinsatz in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz).

Großeinsatz in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz).

© Dietmar Mathis

Sechs Feuerwehren im Einsatz

Sechs Feuerwehren rückten zu den Löscharbeiten aus, beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fassade des Mehrparteienhauses bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf mehrere Balkone über. Auch das Unterdach und der Dachstuhl standen in Flammen. In der Tiefgarage wurden mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt.

Großeinsatz in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz).

Großeinsatz in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz).

© Dietmar Mathis

Großeinsatz in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz).

Großeinsatz in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz).

© Dietmar Mathis

Der 36-Jährige fuhr nach der Brandstiftung gegen 2.30 Uhr mit seinem Auto Richtung Warth davon. Bei einem Unfall im Bereich der Tannbergbrücke in Schröcken wurde er tödlich verletzt. Die Erhebungen werden von der Polizeiinspektion Au und dem Landeskriminalamt geführt.

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