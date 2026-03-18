Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Polizeieinsatz in der Nacht
© fotokerschi.at

Freier Schütze

Schüsse auf Wohnhaus – Verdächtiger plötzlich wieder auf freiem Fuß!

18.03.26, 08:30
Teilen

Nach einer nächtlichen Schießerei in Aachen sorgt eine Entscheidung für Aufregung: Der mutmaßliche Täter ist wieder frei. Dabei deutet vieles auf ein politisches Motiv hin. 

In der Nacht fielen mehrere Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Aachen. Kugeln schlugen in Fenster ein, sogar eine Gasleitung wurde beschädigt – das Gebäude musste evakuiert werden. Die Polizei rückte mit einem Großeinsatz an, nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren.

Politischer Hintergrund?

Besonders brisant: In den Fenstern hingen iranische Flaggen aus der Schah-Zeit – ein Symbol gegen das Mullah-Regime. Genau diese sollen Ziel der Schüsse gewesen sein. Die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass die Tat „offenbar politisch motiviert“ ist und im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt stehen könnte.

Iranische Löwenflagge
© Getty

Verdächtiger festgenommen – und wieder frei

Kurz nach der Tat nahm die Polizei einen 28-jährigen Iraker fest. Bei ihm wurden eine Waffe und ein leeres Magazin gefunden. Doch dann die überraschende Wendung: Ein Haftbefehl wurde abgelehnt – der Mann kam wieder auf freien Fuß.

Laut Ermittlern stand der Verdächtige unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Trotzdem reichte das offenbar nicht für eine Untersuchungshaft. Jetzt laufen die Ermittlungen weiter – der Staatsschutz hat übernommen.

Für viele bleibt vor allem eine Frage offen: Wie kann ein mutmaßlicher Schütze nach so einer Tat wieder frei sein?

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen