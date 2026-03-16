Treibstofflager getroffen - Feuer am Flughafen Dubai

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Nach einem Drohnenangriff nahe dem internationalen Flughafen von Dubai ist der Flugverkehr am Montag vorübergehend ausgesetzt worden. Ein durch den Angriff ausgelöstes Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden in Dubai mit. Verletzte wurden demnach nicht gemeldet. "Ein Drohnenvorfall in der Nähe des Dubai International Airport (DXB) betraf einen der Treibstofftanks", teilte das Medienbüro von Dubai auf X mit.

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