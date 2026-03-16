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Treibstofflager getroffen - Feuer am Flughafen Dubai

16.03.26, 06:09
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Alle aktuellen Entwicklungen zum Iran-Krieg lesen Sie hier im LIVE-Ticker. 

Nach einem Drohnenangriff nahe dem internationalen Flughafen von Dubai ist der Flugverkehr am Montag vorübergehend ausgesetzt worden. Ein durch den Angriff ausgelöstes Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden in Dubai mit. Verletzte wurden demnach nicht gemeldet. "Ein Drohnenvorfall in der Nähe des Dubai International Airport (DXB) betraf einen der Treibstofftanks", teilte das Medienbüro von Dubai auf X mit.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Iran-Krieg lesen Sie hier im oe24-LIVE-Ticker +++ 

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Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff vorerst ausgesetzt

Nach einem Drohnenangriff nahe dem internationalen Flughafen von Dubai ist der Flugverkehr am Montag vorübergehend ausgesetzt worden. Ein durch den Angriff ausgelöstes Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, teilten die Behörden in Dubai mit. Verletzte wurden demnach nicht gemeldet. "Ein Drohnenvorfall in der Nähe des Dubai International Airport (DXB) betraf einen der Treibstofftanks", teilte das Medienbüro von Dubai auf X mit.

Die Fluggesellschaft Emirates bestätigte ebenfalls auf X die vorübergehende Aussetzung der Flüge von und nach Dubai. Seit dem Ausbruch des amrikanisch-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar haben die arabischen Golfstaaten mehr als 2.000 Raketen- und Drohnenangriffe erlebt. Zu den Zielen gehörten diplomatische Vertretungen und Militärstützpunkte der USA, aber auch wichtige Ölinfrastruktur, Häfen, Flughäfen, Hotels sowie Wohn- und Bürogebäude.

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