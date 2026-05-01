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Hegseth
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Hegseth verkündet

USA ziehen 5.000 Soldaten aus Deutschland ab

01.05.26, 23:33
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US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat nach Angaben seines Ministeriums den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet.  

Der Abzug solle binnen sechs bis zwölf Monaten abgeschlossen sein, sagte Pentagon-Chefsprecher Sean Parnell am Freitagabend. US-Präsident Donald Trump hatte einen Abzug vor einigen Tagen angedroht.

Zuvor hatte der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gesagt, die Iraner würden die USA in den Verhandlungen zur Beendigung des seit zwei Monaten andauernden Krieges demütigen. Allerdings hatte sich auch schon in den Wochen davor das ohnehin angespannten Verhältnis zwischen den USA und den meisten anderen NATO-Verbündeten weiter eingetrübt. Trump hatte westlichen Ländern vorgeworfen, die USA nicht bei ihrem Krieg gegen den Iran unterstützt zu haben.

Nach Daten des US-Verteidigungsministeriums waren im Dezember 2025 gut 68.000 amerikanische Soldaten dauerhaft auf europäischen Stützpunkten stationiert. Mehr als die Hälfte davon, etwa 36.400, befanden sich in Deutschland. Trump hatte bereits in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident mehrfach mit einem Abzug von US-Soldaten aus Deutschland gedroht.

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