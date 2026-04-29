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Kopie von Charles Trump USA
© Getty Images

Rede

König Charles III. in den USA: Standing Ovations im Kongress, Trump "neidisch"

29.04.26, 10:15
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König Charles III. hat bei seinem Staatsbesuch in den USA eine diplomatische Meisterleistung vollbracht. Nach einer umjubelten Rede vor dem US-Kongress, die selbst Donald Trump neidisch werden ließ, feierten die Paare am Dienstagabend ein glanzvolles Staatsbankett im Weißen Haus. 

Der britische  Monarch  wurde am Dienstag, 28.4., in Washington mit einer Begeisterung empfangen, die über alle politischen Lager hinwegreichte. Während seiner 28-minütigen Ansprache vor der gemeinsamen Sitzung des Kongresses erhielt Charles III. viele Standing Ovations. In seiner Rede beschwor er die „besonderen Beziehungen“ zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien herauf.

Charles Trump USA
© Getty Images

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Trumps ehrliches Geständnis

Als Donald Trump und First Lady Melania das Königspaar am Abend vor dem Südportal des Weißen Hauses zum Staatsbankett begrüßten, zeigte sich der US-Präsident sichtlich beeindruckt. Vor den versammelten Fotografen wandte sich Trump an den König und gab offen zu:

„Er hat eine großartige Rede gehalten. Ich war sehr neidisch.“

Charles Trump USA
© Getty Images

Dieser seltene Moment der Anerkennung unterstrich den Erfolg der diplomatischen Mission des Monarchen, der trotz der aktuellen politischen Spannungen einen Konsens herstellen konnte.

Charles Trump USA
© Getty Images

Jubiläum zum 250. Jahrestag

Das anschließende Abendessen wurde zu Ehren des 250. Jahrestags der amerikanischen Unabhängigkeit ausgerichtet. In einer weiteren, etwa zehnminütigen Ansprache lobte Charles den US-amerikanischen Charakter, der durch „Mut, Beharrlichkeit und Abenteuerlust“ geprägt sei. Er betonte die historische Tiefe der transatlantischen Verbindung und die zahlreichen Treffen zwischen Präsidenten und Monarchen über die Jahrzehnte hinweg.

Charles Trump USA
© Getty Images

Ein „unverzichtbares Bündnis“

Charles III. nutzte die feierliche Atmosphäre, um die Bedeutung der Zusammenarbeit für die Zukunft hervorzuheben. Das Bündnis beider Nationen bezeichnete er als einen entscheidenden Faktor für die globale Stabilität:

  • Wohlstand: Das Bündnis als wirtschaftlicher Eckpfeiler.
  • Sicherheit: Zusammenarbeit als Schutzschild für britische und amerikanische Bürger.
  • Erneuerung: Das Versprechen, die Allianz langfristig zu festigen.

„Heute Abend sind wir hier, um ein unverzichtbares Bündnis zu erneuern“, schloss der König seine Rede und setzte damit ein starkes Zeichen für die britische Außenpolitik in den USA.

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