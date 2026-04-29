DSDS: Vieles war "Müll", doch Bohlen will Favorit Menowin "knutschen"

Die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ 2026 lieferte direkt alles, was Fans lieben: Emotionale Comebacks, knallharte Ansagen von Dieter Bohlen und Bushido sowie ein bitteres Aus für drei Talente.

Während DSDS-Urgestein Menowin Fröhlich einen Triumph feierte, platzte der Traum vom Titel für drei andere Kandidaten noch in der Nacht.

© RTL / Stefan Gregorowius

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Schlagabtausch

Der Abend begann mit einem direkten Schlagabtausch: Die Nachrücker Noemi (23) und Tyrell (19) mussten im Duell zu „Ich lass für dich das Licht an“ antreten. Für Noemi endete die Reise jedoch schon hier. Poptitan Dieter Bohlen fällte ein vernichtendes Urteil über ihre Gesangsleistung, und auch die Zuschauer wählten sie prompt aus der Show.

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Harte Worte der Jury

Besonders Abii (24) bekam das volle Brett der Jury-Wut zu spüren. Bohlen bezeichnete seine Songwahl als „Billo-Nummer“ und verglich die Performance mit den „Teletubbies“. Rapper Bushido setzte noch einen drauf und kanzelte die Choreografie trocken als „Müll“ ab. Auch DSDS-Küken Valentina (16) konnte trotz des „Megabuzzers“ von Isi Glück nicht vollends überzeugen – laut Bushido ging ihr Gesang völlig unter.

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Lobeshymnen für die Favoriten



Deutlich besser lief es für andere Kandidaten, die der Jury Gänsehautmomente bescherten:

Constance (19): Begeisterte mit einer emotionalen Version von „Birds Of A Feather“.

Paco (23): Erntete Komplimente für seinen Auftritt zu Bruno Mars’ „Risk It All“.

Menowin (38): Der neunfache Vater lieferte die Performance des Abends.

Der „Kinder-Gipfel“ am Jurypult

Menowin riss mit „I’d Rather Go Blind“ alle von den Stühlen. Bushido, selbst achtfacher Vater, reagierte emotional: „Ich liebe den einfach. Geil!“ Einen kleinen Seitenhieb auf Menowins neuntes Kind (das im August erwartet wird) konnte er sich jedoch nicht verkneifen: „Mehr Kinder als ich? Da reden wir nochmal drüber.“ Sogar Dieter Bohlen war so hingerissen, dass er den Sänger am liebsten „knutschen“ wollte. Unterdes wettern DSDS-Fans über die unfaire Behandlung der anderen Kandidat:innen gegenüber Menowin.

Wer ist raus?

Am Ende des Abends reichte das Talent allein nicht aus. Neben der bereits im Duell ausgeschiedenen Noemi mussten auch Valentina und Peter Heimerdinger (42) ihre Koffer packen. Sie erhielten nicht genügend Anrufe der Zuschauer und verpassen damit das Halbfinale am kommenden Samstag.