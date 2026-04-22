Abgekartetes Spiel bei DSDS? "Menowin gewinnt" - Fans sind wütend!

Riesenwirbel um Menowin Fröhlich bei „Deutschland sucht den Superstar“. Obwohl der 38-Jährige in der aktuellen Folge den Text vergaß, schickte ihn die Jury rund um Dieter Bohlen in die Liveshows
In der neuesten Ausgabe von DSDS kämpften die Kandidaten um das Ticket für die erste Liveshow. In Fünfergruppen mussten sie den Song „Ordinary“ von Alex Warren performen. Dieter Bohlen machte die Ansage deutlich: „Danach werden wir auch direkt immer einen sagen, wer sicher weiter ist.“ Für Menowin Fröhlich verlief der Auftritt allerdings alles andere als reibungslos.
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Patzer vor der Jury
Menowin leistete sich während der Ballade deutliche Schnitzer. Nicht nur, dass einige Töne daneben gingen – er vergaß auch weite Teile des Songtexts. Poptitan Dieter Bohlen fällte zunächst ein hartes Urteil:
„Für ihn war das die völlig falsche Nummer!“
Trotzdem gab es am Ende die große Überraschung: Menowin ist eine Runde weiter. Bohlen begründete die Entscheidung damit, dass er wenigstens alles gegeben und am Ende „schöne Phrasierungen“ gezeigt habe.
Wut hinter den Kulissen
Die Entscheidung sorgte bei den anderen Teilnehmern für Kopfschütteln und Ärger. Ein Mitstreiter ließ seinem Frust freien Lauf:
- Kritik an den vergessenen Einsätzen
- Drei Viertel des Textes fehlten laut Kandidaten
- Vorwurf, dass die gezeigte Leistung nicht dem Show-Niveau entspreche
Zuschauer wittern Betrug
Noch heftiger fallen die Reaktionen in den sozialen Netzwerken aus. Dort wird bereits über ein „abgekartertes Spiel“ spekuliert. Viele Fans finden es unfair, dass der ehemalige Finalist überhaupt erneut teilnimmt. In den Kommentaren ziehen Nutzer Vergleiche zu anderen Shows und wittern einen feststehenden Sieger: „Ich wette, wir haben schon den Sieger: Menowin!“
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