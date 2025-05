DSDS-Star Menowin Fröhlich spricht über Fremdgeh-Drama

Der Musiker verrät, dass seine Frau ihn wie einen "Schoßhund" behandelt habe.

Der ehemalige DSDS-Star Menowin Fröhlich (37) sorgt aktuell mit aufwühlenden Beiträgen auf Instagram für Aufsehen. In einer Serie von emotionalen Statements und Fotos deutet der Sänger an, dass seine Ehe mit Şenay vor dem Aus steht – und möglicherweise durch einen Seitensprung ihrerseits erschüttert wurde.

Kryptische Botschaften und ein „Engel“

Bereits in den letzten Tagen hatte Fröhlich in mehreren kryptischen Postings auf eine mögliche Affäre seiner Ehefrau hingedeutet. Den Höhepunkt bildete ein Foto, das er gestern veröffentlichte: Er hält darin die Hand einer unbekannten Frau und nennt sie in der Bildunterschrift seinen „Engel“. Das sorgt bei den Fans für Irritation und Aufregung - sie warfen dem Musiker vor, seine Noch-Ehefrau öffentlich bloßzustellen.

Klare Worte in der Instagram-Story

In einer ausführlichen Stellungnahme in seiner Instagram-Story stellte Fröhlich nun klar: „Ich will sie gar nicht bloßstellen. Überhaupt nicht. Wenn ich euch das zeigen oder erzählen würde, was wirklich war, dann würde ich sie bloßstellen – aber das mache ich ja nicht.“

Er wehrt sich gegen den Eindruck, er wolle mit seinen Postings Rache üben oder absichtlich provozieren. Das Händchenhalten auf dem Foto sei kein Beweis für eine neue Beziehung, so Fröhlich: „Seht ihr irgendwo einen Ehering? Habe ich gesagt: ‚Hallo, das ist meine neue Freundin‘? Das kommt noch alles – kein Problem.“

© Instagram ×

Schmerz und Enttäuschung

Neben seinen Erklärungen ließ Fröhlich auch tief in sein Innenleben blicken. „Wisst ihr, wie ich mich gefühlt habe, als man mich mit Lügeninformationen gefüttert hat? Man hat mich behandelt wie einen Hund. Man hat gesagt: ‚Entweder du frisst es oder du stirbst.‘“

Ehekrise deutete sich bereits an

Bereits Ende April hatte Fröhlich in poetischen Worten auf eine mögliche Affäre hingewiesen. In seiner Story schrieb er damals: „Ich war dein Schatten, dein Beichtstuhl bei Nacht. Du hast geweint, ich hab’ dich wieder heil gemacht. Doch du gingst weiter, tief in die Affäre, und ich war nur der Staub auf deiner leeren Leere.“

Zwei Wochen später wurde er dann noch direkter: „Lange genug hast du mich behandelt wie deinen kleinen Schoßhund, hast mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen, hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist. Hast meine Intensität genommen.“

Ob die Ehe der beiden endgültig am Ende ist, ließ Fröhlich offen. Klar ist jedoch: Die öffentliche Auseinandersetzung rund um seine Beziehung mit Şenay sorgt für viel Gesprächsstoff in den sozialen Medien – und wird wohl noch länger Thema bleiben.