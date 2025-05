Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich: Jetzt schießt seine Frau zurück

Nach 14 gemeinsamen Jahren soll jetzt die Beziehung von Menowin Fröhlich und seiner Gattin Senay am Ende sein.

Nach 14 Jahren Beziehung, davon sechs Jahre verheiratet und mit fünf gemeinsamen Kindern, scheint das Ehe-Aus zwischen dem früheren DSDS-Star Menowin Fröhlich (37) und seiner Noch-Ehefrau Senay (34) nun endgültig besiegelt. In den vergangenen Tagen machte vor allem Menowin mit öffentlich ausgetragenen Vorwürfen auf sich aufmerksam – darunter auch Andeutungen über einen angeblichen Seitensprung seiner Ex-Partnerin.

Senay Fröhlich wehrt sich entschieden

Doch Senay lässt das nicht auf sich sitzen. Im Interview mit RTL stellt die fünffache Mutter klar: „Ich habe ihn nicht betrogen. Das würde ich auch nie tun.“ Stattdessen scheint sie den Spieß umzudrehen – mit einem deutlichen Seitenhieb in Richtung ihres Noch-Ehemannes: „Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.“

Tatsächlich hatte Menowin kürzlich ein Foto auf Social Media veröffentlicht, auf dem er die Hand einer unbekannten Frau hält. Dazu schrieb er: „Danke, Jesus, dass du Dämonen aus meinem Leben genommen und mir einen Engel geschickt hast.“ Ob es sich dabei bereits um eine neue Partnerin handelt, ließ er offen – eine neue Beziehung dementierte er aber bisher.

Fünf Kinder, viele Tiefen – und ein schmerzhafter Abschied

Senay betont im Interview, dass sie sich nun als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern durchs Leben schlagen müsse. Besonders dramatisch: Die jüngsten Familienzuwächse – Zwillingsmädchen – kamen erst im März 2024 zur Welt. Umso wichtiger sei es ihr jetzt, ihre Kinder vor der öffentlichen Schlammschlacht zu schützen.

Die Beziehung zwischen Menowin und Senay war über die Jahre geprägt von wiederholten Krisen – unter anderem durch Menowins Drogenprobleme und juristische Auseinandersetzungen. Dennoch fanden die beiden immer wieder zueinander. Nun scheint der endgültige Schlussstrich gezogen. „Irgendwann geht die Hoffnung halt zu Ende. Man hat alles versucht, alles gegeben. Jetzt muss jeder seinen eigenen Weg gehen“, schreibt Senay abschließend.

Menowin rechnet online ab

Der Sänger selbst bleibt nicht stumm: In kryptischen Postings teilt er weiter gegen seine Noch-Ehefrau aus. In einem Beitrag etwa heißt es: „Lange genug hast du mich behandelt wie deinen kleinen Schoßhund. Hast mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen. Hast mich in dem Glauben gelassen, du seist eine treue Ehefrau. Hast mir meine Intensität genommen.“